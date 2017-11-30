Калуга, 30 ноября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Основным вопросом повестки стало принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов во втором и третьем чтениях.

Фото пресс-службы калужского областного парламента В Калужской области приняли бюджет на 2018 год

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания, доходы областного бюджета в следующем году составят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 53 млрд. 267 млн. рублей. 60% расходов областного бюджета составляют расходы социального характера.

К проекту бюджета депутаты приняли ряд поправок. В частности, приняты поправки губернатора, профильного комитета, некоторых депутатов, а также контрольно-счетной палаты. Кроме того, депутаты поддержали инициативу председателя Законодательного собрания Виктора Бабурина от фракции «Единая Россия», которая рекомендует областному правительству в случае поступления дополнительных средств увеличить финансирование программы «Чистая вода» на 80 млн рублей.

«Проблема качественного водоснабжения существует во многих муниципальных образованиях, — отметил Бабурин. — Депутатами сельских поселений это не раз высказывалось, поэтому и появилось такое предложение. Поправка рассчитана таким образом, чтобы каждый депутат в своем округе в пределах 2 млн рублей смог решать существующие проблемы».

Депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета.

«Проделана большая работа. Особая нагрузка традиционно ложится на министерство финансов. Большая работа проведена комитетом по бюджету, финансам и налогам. Мнения, которые были высказаны общественностью и депутатами, учтены. Баланс интересов соблюден. Мы располагаем серьезными ресурсами, которые позволяют нам решать многие вопросы населения», — подчеркнул Виктор Бабурин по итогам принятия основного финансового документа области.

Депутаты также приняли закон, разработанный региональным министерством здравоохранения, касающийся изменения системы оплаты труда медицинских работников.

Документ подготовлен в целях реализации «майских указов» президента Российской Федерации и в соответствии с рекомендациями федерального министерства. Отмечалось, что в целом на увеличение окладов медработников потребуются дополнительные средства из областного бюджета Калужской области в размере 237 млн рублей.

Внесены также изменения в закон «Об установлении нормативов». Они касаются повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, а также повышения на 4 процента зарплаты работников, на которых не распространяется действие «майских указов» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

В ходе заседания сессии депутаты приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву об установлении памятной даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 г.

В обращении подчёркивается особая значимость этого события в отечественной истории, итогом которого стало окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение независимости Российского государства.

Народные избранники предлагают ускорить процесс внесения соответствующего федерального закона на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ.