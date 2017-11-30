Москва, 30 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Международные резервы РФ к 24 ноября выросли до $430,2 млрд, увеличившись за семь дней на $2,6 млрд, сообщил 30 ноября журналистам представитель Банка России.

Золото. Самородок

По его словам, рост резервов на $2,6 млрд зафиксирован по сравнению с их объёмом на 17 ноября, что соответствует их увеличению на 0,6%.

На 17 ноября общие объемы золотовалютных резервов РФ были равны $427,6 млрд.

Напомним, международные или золотовалютные резервы России состоят из высоколиквидных зарубежных активов, средств в иностранной валюте, специальных прав кредитования и монетарного золота.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка не опустится ниже 6%.