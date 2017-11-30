Рыбинск, Ярославская область, 30 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области известный российский фолк-музыкант, мультиинструменталист и вокалист Митя Кузнецов отмечает 30-летие творческой деятельности сольным концертом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Морозова Митя Кузнецов

Мутя Кузнецов родился в Рыбинске, начал выступать с 3 лет, на профессиональной сцене — с 15 лет. Играет практически на всех народных инструментах. Был одним из солистов известной группы «Седьмая вода», после распада которой организовал фолк-проект «Разнотравие» и мультимедийную усадьбу «Этно-Кузня». Кузнецов записывал сольные работы, писал музыку для документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров, выпускал альбомы в России, Бельгии, Франции и США.

«На профессиональной сцене я начал выступать в 15 лет. С тех пор прошло 30 лет и я неизменно следую своему творческому пути и даже жанру народной музыки. Это моя миссия, моя профессия, мой хлеб и мой образ жизни и по сей день. У меня всегда была возможность сделать свой сольный концерт в Рыбинске, но, почему-то, я эту идею отодвигал на потом. А между тем, объехал, выступая, много мест и стран. И сегодня я решил, что «потом» настал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Митя Кузнецов.

В юбилейном концерте примут участие московский музыкант, композитор Владимир Щукин, гусляр Егор Стрельников, два молодых исполнителя народной музыки, продолжатели знаменитой музыкальной казачьей династии — Федор и Наталья Скунцевы — дети Владимира Скунцева, основателя ансамбля «Казачий Круг». Концерт пройдет рыбинском драмтеатре 4 декабря.