Мурманск, 30 ноября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Мурманск готов порвать побратимские связи с польским Щецином из-за планов по сносу памятника Благодарности советским воинам-освободителям. Сегодня, 30 ноября, совет депутатов Мурманска подготовил соответствующее обращение к городскому совету польского города Щецина.

Kapitel Монумент Благодарности бойцам Красной армии

Сейчас памятник огорожен, ведутся подготовительные работы к его сносу. Сам процесс уничтожения монумента Благодарности советским бойцам запланирован в два этапа: сначала демонтируют колонны вокруг монумента, а затем монумент с цоколем. Барельефы и скульптурные элементы памятника перенесут на центральное кладбище Щецина.

«Мы призываем вас задуматься, честно оценить историческое прошлое и отменить это позорное решение, — привел слова из коллективного обращения депутат Государственной думы Алексей Веллер. — В противном случае мы, депутаты Совета депутатов города Мурманска как полномочные представители населения города-героя Мурманска, расценивая решение о сносе памятника Благодарности как предательство нашей общей памяти, будем вынуждены инициировать расторжение соглашения о побратимстве между нашими городами».

Совет депутатов Мурманска принял обращение большинством голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше 22 июня 2017 года был принят закон о «декоммунизации», в рамках борьбы с «коммунистическим прошлым» страны. В общий ход войны с советскими памятниками вошел план по сносу памятника Благодарности советским воинам-освободителям, установленного в 1950 году.