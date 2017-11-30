Ярославль, 30 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию, в которой оказался ребенок-инвалид из Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Напомним, 29 ноября мы рассказали о том, что жительница Ярославля Елена Хоркашова в буквальном смысле сражается за жизнь своего сына Рустама.

В 2016 году ему поставили диагноз — хронический интестинальный псевдообструктивный синдром, ведётся по протоколу синдром короткой кишки. Сейчас мальчик находится на парентеральном питании.

Его и часть необходимых лекарств родители вынуждены покупать самостоятельно, в день на это уходит около 5 тысяч рублей. Семья Хоркашовых распродает последнее имущество.

При этом областной суд в июне 2017 года вынес решение, которым обязал департамент обеспечить мальчика бесплатными лекарственными средствами, продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями (решение суда есть в редакции).

Однако оно не исполняется. Мама мальчика Елена Хоркашова сдаваться на намерена: она направила жалобу в Генпрокуратуру, а также в службу судебных приставов для того, чтобы заставить департамент выполнить решение суда.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области так прокомментировали сложившуюся ситуацию:

«Департаментом предпринимаются необходимые и возможные меры для своевременного обеспечения лекарственными препаратами всех нуждающихся пациентов в рамках имеющихся полномочий и текущего финансирования на территории области. В отношении исполнения решения суда по конкретному пациенту департамент поясняет, что в рамках действующего законодательства предоставление парентерального питания возможно лишь в стационарных условиях в соответствии с утвержденной инструкцией по применению. Неправильное использование может привести к ухудшению здоровья и к более тяжелым последствиям. Лекарственные препараты возможные к применению амбулаторно, пациенту выдаются на руки в полном объёме. При необходимости пациент своевременно проходит лечение в стационарах Ярославской области и в федеральных медицинских организациях. В настоящее время департаментом действительно подготовлена кассационная жалоба. Цель данной жалобы состоит в более детальном изложении судом резолютивной части с указанием порядка, способа и периодичности обеспечения пациента, так как имеющееся решение такой информации не содержит» — говорится в ответе.

Между тем, как уже отмечало ИА REGNUM, доводы представителей депздрава о том, что часть из необходимых мальчику препаратов должны применяться только в условиях стационара, суд уже счел несостоятельными, так как большую часть времени ребенок проходит лечение на дому, его мать как законный представитель обучена технике проведения парентерального и энтерального питания, проведению инфузий, принципам асептики и антесиптеки. Суд счел, что препараты могут быть выданы истцу для самостоятельного применения в домашних условиях.