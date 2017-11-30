Оренбург, 30 ноября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Долевое строительство позволяет гражданам обеспечивать себя и свои семьи жильём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и правотворчеству Оренбургского горсовета Денис Батурин, комментируя словам Дмитрия Медведева о необходимости отказа от долевого строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Напомним, что 30 ноября во время программы «Разговор с Медведевым» премьер-министр назвал долевое строительство рудиментом прошлой эпохи, от которого необходимо отказаться. Стоит отметить, ранее мысль о необходимости отказа от долевого строительства в течение трёх лет выразил Владимир Путин. До 15 декабря должен быть утвержден план по замене средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования.

В связи с этим нужно менять законодательство в области долевого строительства, оно должно не позволять обманывать дольщиков. Должно быть элементарное страхование застройщика.

«Отказ от долевого строительства ограничивает возможности граждан на жильё. Переход только к ипотеке, на мой взгляд, является шагом в сторону банков, но никак не в сторону граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», — сказал Батурин.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский («Единая Россия») считает, что эта задача по созданию приемлемой схемы обеспечения финансирования жилищного строительства в России вполне решаема.

«Главное преимущество долевого строительства в том, что застройщик получал длинные и дешевые деньги от граждан. Но с ликвидацией «долёвки» практически полностью эту функцию должны взять на себя финансовые институты, кредитные организации и правительство. Со стороны государственных органов власти должен идти постоянный контроль, должна быть выработана адекватная система мотивации финансовых учреждений. Банки должны быть заинтересованы вкладывать деньги в жилищное строительство».

Одновременно парламентарий признал, что сегодня ни рынок, ни сложившаяся экономическая ситуация не способствуют этому. Если государство решит эту задачу, то и застройщики, и потенциальные покупатели останутся при своём. При другом варианте развития страну ждёт сокращение рынка жилья, рост цен, гибель множества строительных компаний.

По мнению депутата Заксобрания Дениса Зеленцова («Единая Россия»), отказной механизм запускается, чтобы исключить из процесса строительства обманутых дольщиков. Отказ от долевого строительства может привести к сокращению числа строительных компаний, а значит и падению объёмов строительства.

«Это может повлечь за собой некоторое повышение стоимости жилья, так как средства дольщиков предлагается заменить средствами банков, а деньги банков сегодня стоят для реального сектора экономики достаточно дорого. Всё это будет закладываться в стоимость квадратного метра», — сказал Зеленцов.

Напомним, что 30 ноября во время прямой трансляции программы «Разговор с Медведевым» глава правительства РФ назвал долевое строительство рудиментом прошлой эпохи и недоразвитого жилищного рынка строительства. По словам премьер-министра, от него надо отказываться в пользу цивилизованной ипотеки.