Москва, 30 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 30 ноября пожаловался представителям российских телеканалов, что Россия не может быстро превращать научно-технические прорывы в коммерчески выгодные проекты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Равнение на флаг

«С этим у нас все так не очень хорошо обстоит. Не очень мы это умеем», — заявил Дмитрий Медведев.

По мнению председателя правительства, «этому тоже можно научиться», тем более, что есть страны, хорошо освоившие коммерциализацию научных достижений, хоть и не способны сами добиваться научных прорывов.

Медведев считает, что России как можно быстрее «нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд, потому что этот поезд, надо по-честному сказать, набрал обороты сначала без нас».

По его словам, Россия только сейчас начала создавать базу для своего технологического развития и имеет для этого и ресурсы и талантливых людей.

Кроме того, Дмитрий Медведев в который раз пожаловался на структуру экономики страны, которую правительство по загадочным причинам никак не может начать изменять.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава Минфина Антон Силуанов на заседании Совета Федерации России предложил сократить число граждан, получающих социальную помощь от государства.