Калининград, 30 ноября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. В Калининграде осужден бывший начальник отдела лицензирования регионального Минпрома Дмитрий Новиков, признанный виновным в получении взятки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

За взятку в 250 тыс. рублей экс-чиновник приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Новиков обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области.

Новиков был задержан с поличным минувшей весной оперативниками ФСБ. Деньги он получил от гражданина, который просил ускорить выдачу лицензии на право продажи алкоголя в сети магазинов «Бутыль».

Известно, что до работы в правительстве Калининградской области Дмитрий Новиков служил в системе МВД, курирую экономическую безопасность, и его участие в боевых действиях в период службы в МВД было отнесено к обстоятельствам, смягчающим наказание.

Задержание Новикова стало одним из первых достижений губернатора Калининградской области Антона Алиханова на ниве борьбы с коррупцией.

«Если кто-то не понял пример Дмитрия Новикова, который был задержан этой весной, то повторяю ещё раз: в правительстве Калининградской области коррупции не будет», — заявил глава региона.