Москва, 30 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков посоветовал не пытаться обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину через социальные сети. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 30 ноября, на регулярном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Журналисты спросили Пескова, видели ли в Кремле открытое письмо президенту Путину российских скелетонистов и бобслеистов, которое те опубликовали в социальной сети Instagram. Песков был несколько обескуражен таким вопросом.

«Мне сказали, что в электронную приемную, через Instagram… Но Instagram никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России», — ответил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что через Instagram с президентом России пытаться общаться не нужно.

Напомним, трое российских бобслеистов, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а также двое скелетонистов — Александр Третьяков и Елена Никитина — обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой «разобраться» с отстранением их от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Открытое письмо к президенту опубликовано в Instagram Елены Никитиной.

Что касается социальных сетей, то президент Путин их действительно не использует. Летом этого года, общаясь с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи, он заявил, что у него нет времени на социальные сети из-за плотного рабочего графика. Аккаунтов в соцсетях у него тоже нет.