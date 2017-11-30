Киев, 30 ноября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Если США предоставят Украине летальное оружие, это не поможет урегулированию конфликта в Донбассе, а лишь усугубит его. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил спецпредставитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

U.S. Army Europe Украинские и американские военные на совместных учениях на Яворовском полигоне

«Предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное разрешение и мирное урегулирование на востоке Украине», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

ИА REGNUM напоминает, что Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

В свою очередь, Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.

При этом на брифинге 28 ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт не исключила возможности поставок летального оружия Киеву.

«Мы пока не поставляем оружие (Украине), но мы не исключаем чего-либо. Больше ничего вам не могу сказать по этому поводу», — сказала она, отдельно подчеркнув, что США очень внимательно следят за ситуацией на Украине.