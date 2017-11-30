Астана, 30 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белоруссию состоялся двухсторонний бизнес-форум, на котором было подписано шесть коммерческих соглашений на общую сумму $108 млн, сообщает 30 ноября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу «Kazakh Invest».

President.gov.by Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко

В мероприятии приняли участие более 350 представителей бизнеса Белоруссии и Казахстана. Подписанные соглашения предусматривают поставку в Казахстан продукции машиностроительной отрасли Белоруссии.

В рамках бизнес-форума стороны представили свои инвестиционные проекты. Прошли также переговоры предпринимателей, работающих в различных отраслях экономики.

На площадке бизнес-форума были представлены научно-технические достижения Белоруссии в различных областях производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин сказал, что между Минском и Астаной налажен конструктивный диалог на всех уровнях. Стороны готовы усилить взаимодействие для расширения линейки совместно выпускаемой продукции.

Отметим, за девять месяцев 2017 года товарооборот между Казахстаном и Белоруссией вырос на 60% и составил $414,4 млн.

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