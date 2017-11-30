Москва, 30 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 декабря выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, сообщает 30 ноября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя в Москве

Архиерейский собор Русской православной церкви проходит с 29 ноября по 4 декабря в Москве в храме Христа Спасителя и приурочен к 100-летнему юбилею восстановления патриаршества в России. В работе собора президент России будет участвовать впервые.

«Первого декабря Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, который проходит в эти дни в Москве в храме Христа Спасителя и приурочен к 100-летию восстановления патриаршества в России», — указано в сообщении пресс-службы.

В Архиерейском соборе участвуют более 350 епископов Русской православной церкви из 22 стран, включая бывшие республики СССР, Японию и несколько стран Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября патриарх Кирилл на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви сообщил, что на территории России действуют более 36 тысяч храмов и прочих помещений, где проводятся православные литургии.