Тикси, Якутия, 30 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Японская корпорация NEDO безвозмездно предоставит Якутии ветроэнергетический комплекс. Ветряные установки будут размещены в поселке Тикси Булунского района и позволят региону сэкономить на расходах на энергетику.

Ветровая турбина

Комплекс, который японцы предлагают Якутии, представляет собой три ветроустановки мощностью 300 кВт, три дизельгенератора, систему аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления. На данный момент под ветряные станции уже подготовлены фундаменты, сообщил прессе первый зампред правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников.

«Внедрение возобновляемых источников в Якутии имеет особое значение в виду того, что тарифы дизельных станций достаточно высокие и нам необходимо сокращать расходы. По ветропарку в Тикси пришли к согласию с японской корпорацией NEDO, которая безвозмездно передаст оборудование», — сказал он.

В Якутии на данный момент нет действующих ветроустановок, единственная разрушилась в 2015 году из-за слишком низких температур. Однако для региона ветроэнергетика является удачным вариантом: среднегодовая скорость ветра составляет 5,8 м/с, с порывами до 35 м/с, что достаточно для поддержания высокой эффективности ВЭС. Подобные установки позволят сэкономить дизельное топливо, которое доставляет в регион северный завоз, — и тем самым оптимизировать локальную энергетику и теплоснабжение.

По предварительным оценкам, ветропарк будет вырабатывать более 2 000 000 кВт/ч в год. Если эти цифры станут реальными, то Тикси сможет совсем отказаться от местной дизельной электростанции и сэкономить более 550 тонн топлива.

Напомним, NEDO уже открыла три ветроустановки на Камчатке в 2015 году, суммарная мощность объектов составляет 900 кВт. Директор по возобновляемым источникам энергии японского концерна «KomaiHaltec Inc.» (компании, поставляющей необходимую технику — прим. ИА REGNUM ) Эми Комаи сообщал, что компания готова увеличивать количество ветроустановок на Дальнем Востоке. Якутию японцы считают особо интересной территорией для испытания своих разработок на практике.

За научными целями, безусловно, кроются экономические перспективы: японские компании стремятся выйти на российский рынок и заинтересовать регионы Арктической зоны своим предложением. Якутия, в свою очередь, окажет проекту необходимую поддержку при получении необходимых согласований.

Как сообщало ИА REGNUM, Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по ветропарку в Тикси был подписан еще на первом Восточном экономическом форуме в 2015 году. В июне 2017 года, в рамках конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке» в Якутстке представители японской стороны назвали оперативные сроки: установка ветрогенераторов должна быть завершена к осени 2018 года, ввод в эксплуатацию ветропарка был запланирован на осень 2019 года.