Ярославль, 30 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля подготовила отчет о первом этапе ввода платных парковок и их эффективности, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, чиновники перечислили меры, которые необходимо принять, чтобы платное парковочное пространство развивалось без дополнительной нагрузки на городской бюджет.

City-yaroslavl.ru Парковка на Красной площади

Напомним, в ноябре 2016 года в Ярославле были введены в эксплуатацию две плоскостные платные парковки — на Богоявленской площади (41 машиноместо) и на Красной площади (33 машиноместа). Муниципальный контракт на выполнение работ по их обустройству и созданию автоматизированной системы управления стоимостью 4,187 млн рублей был заключен ООО «Городские парковки» (г. Белгород).

До декабря 2016 года оператором парковок являлось МКУ «Контрольная служба мэрии Ярославля», после чего права и обязанности по содержанию парковок и поступлению платежей были переданы МКУ «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ».

Как сообщают в мэрии Ярославля, с 1 января 2017 по 23 ноября 2017 года в качестве оплаты за пользование платными парковками поступило 1 225,9 тыс. рублей. Более эффективной оказалась парковка на Красной площади (703,6 тыс.руб.), парковка на пл. Богоявленской принесла 522,3 тыс. руб. Всего же с начала ввода в эксплуатацию платных парковок в ноябре 2016 года в бюджет Ярославля поступило 1477,9 тыс. рублей.

При этом текущие расходы по их содержанию (электроэнергия, связь, техническое обслуживание, банковское сопровождение, обслуживание контрольно-кассовой техники) за 10 месяцев 2017 года составили порядка 504,4 тыс. рублей.

В мэрии отмечают, что функции контроля за деятельностью платных парковок возложены на сотрудников отдела содержания городских территорий Агентства, соответственно дополнительные затраты на оплату труда отсутствуют.

Техническое обслуживание парковок (устранение неисправностей, проведение регламентных и аварийных работ, обслуживание систем видеонаблюдения и зон въезда-выезда) в четвертом квартале 2017 года осуществляет ООО «Ярославльтранссигнал», цена контракта составила 160,8 тыс. рублей.

Для того, чтобы увеличить поступления от работы платных парковок, мэрия Ярославля предлагает сократить бесплатный период пользования с 30 до 15 минут и установить круглосуточный платный режим.

Далее городские власти считают, что необходимо привлечение частного инвестора:

«Расширение зоны платной парковки без дополнительной нагрузки на бюджет возможно путем заключения концессионного соглашения, предусматривающего обязанность концессионера за свой счет модернизировать и расширить существующее парковочное пространство» — подчеркивают в мэрии Ярославля.

Кроме того, там считают, что штраф за неоплату парковки является основным дисциплинирующим фактором для автовладельцев, без которого существование и развитие платных парковок достаточно затруднительно. Законопроект о возврате штрафа, внесенный мэрией города в Ярославскую областную Думу в декабре 2016 года, пока не рассмотрен комитетом по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.