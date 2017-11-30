Ярославль, 30 ноября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославле обманутым дольщикам дома на улице Пашуковской, 3 передали первые десять квартир. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дом на ул. Пашуковской в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемный дом ЗАО «Ястрой» достраивало АО «Горстройзаказчик». В середине октября о решении проблемы обманутых дольщиков сообщили СМИ, дом был торжественно сдан, однако ни ключи, ни документы дольщики получить так и не могли. Правительство региона оперативно отреагировало на эту информацию, к решению проблемы подключили ФСБ, полицию и прокуратуру.

«Сегодня, тридцатого ноября нас пригласили получать квартиры. Мы принимали их у АО «Горстройзаказчик». Первые 10 человек оценивали качество работы. Большинство подписали акт приемки. У меня были небольшие претензии и их обещали устранить за две недели. Всем остальным дольщикам должны показать их квартиры в течение недели», — сказала корреспонденту ИА REGNUM дольщица Марина Антонова.

Дольщики благодарны властям помощь в разрешении проблемы.