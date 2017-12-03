Киев, 4 декабря, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Пройдет буквально пара лет, и сало станет на Украине дефицитом. Такое заявление сделал директор национальной ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Как получилось, что за последний год стоимость свинины выросла на четверть, а сала — почти на 70% (где-то и на 100%), пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Roland Geider Сало

Спрос на сало даже при такой динамике цен остается высоким, в то время как производство, в связи с сокращением поголовья свиней, падает, что делает закупку сала в Польше и Германии вопросом ближайшего будущего. Сказались и болезни свиней, и то, что их нечем кормить, в результате чего фермер вынужден забивать свинью или кормить ее недешевым кормом, что ведет к удорожанию. Причем забивают свиней животноводы от безысходности, а не от безграмотности, отлично отдавая себе отчет в том, что, забивая скот сейчас, вскоре придется столкнуться со значительным сокращением его поголовья, ведь приносить потомство будет некому.

Все это усугубляется неспособностью властей решить проблему, так как это не несет экономической выгоды. Потери в будущем превысят нынешнюю экономию многократно, однако постмайданное руководство так далеко не заглядывает. Дефицит сала в этой ситуации станет одним из проявлений глубокого кризиса.

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