Проблем не будет. Медведев подвёл итоги года: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Разговор с Дмитрием Медведевым»: премьер ответил на вопросы журналистов;
- Требует уточнения: принял ли парламент Дании закон против «Северного потока — 2»;
- Чужими руками: Вашингтон действует против России с помощью Еввросоюза;
- «Глубокое недовольство»: Гаагский трибунал обвинили в «несправедливости»;
- Сомнительная компетентность: в Госдуме ответили на предложение о «коллективной санкции» для сборной России.