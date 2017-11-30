Москва, 30 ноября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. 29 ноября в Москве прошел отраслевой форум, посвященный проблематике поддержки национального жилищно-коммунального хозяйства. Площадка собрала для обсуждения перспектив государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЖКХ ведущих российских экспертов, представителей власти, руководителей компаний-операторов, банкиров и инвесторов.

Пресс-служба ГК «Росводоканал» Замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис и генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков

В пленарной сессии, посвященной типовым решениям ГЧП в ЖКХ, участники обсуждали механизмы федеральной поддержки коммунальных концессий в водо‑ и теплоснабжении. Модератором сессии выступил исполнительный директор ПАО «Сбербанк» Виктор Афонин. Со стороны частного бизнеса в мероприятии приняли участие руководители группы компаний «Росводоканал», которая является ведущим частным оператором отрасли водоснабжения и водоотведения. Федеральная власть была представлена заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом, региональная — делегатами руководства Самарской, Новосибирской и Вологодской областей. Экспертное сообщество делегировало на форум руководителя ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина и исполнительного директора РАВВ Елену Довлатову.

Выступая на пленарном заседании, генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков отметил, что на сегодняшний день наиболее эффективные механизмы развития национального ЖКХ предоставляет только формат государственно-частного партнерства.

«Очевидно, что региональные и муниципальные власти движутся к пониманию того, что только развитие государственно-частного партнерства — в виде заключения концессионных соглашений с добросовестными частными и профессиональными операторами — способно улучшить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве российских регионов, — подчеркнул он. — А мы, в свою очередь, постоянно работаем над повышением качества и спектра услуг, которые предоставляем населению».

Темпы роста частных инвестиций в ЖКХ России по итогам 2016 года составили +6%, а объем частных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в сфере городского хозяйства и ЖКХ превысил 460 миллиардов рублей — такие позитивные данные привел замглавы Минстроя Андрей Чибис в рамках пленарной сессии. По мнению ведомства, следующим шагом в развитии отрасли станет рост платежной дисциплины и введение эталонных тарифов.