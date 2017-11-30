Астрахань, 30 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Проблемы с водой, которые уже более 10 лет испытывают жителей села Капустин Яр в Астраханской области, в скором времени будут решены. Такие обещания сделали местные власти. Ждать осталось совсем недолго. Проект строительства новой водопроводной ветки от Знаменска для обеспечения питьевой водой села Капустин Яр стоимостью 8 млн рублей уже прошёл экспертизу и в ближайшее время начнет реализовываться. Такое заявление было сделано в ходе рабочего визита регионального министра строительства и ЖКХ в административный центр Ахтубинского района, передаёт ИА REGNUM 30 ноября.

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Второй проект — строительство разводящих сетей общей протяженностью 20 км в селе КапустинЯр оценивается ещё в 8 млн рублей. Средства на эти цели выделяет бюджет Астраханской области. При этом, как заверили в районной администрации, деньги в региональной казне на 2018 год предусмотрены.

«Средства в размере 1 млн рублей на разработку проектно-сметной документации заложены в бюджете Ахтубинского района на 2018 год. В данный момент документ проходит согласование в совете», — добавил глава Ахтубинского района Виктор Ведищев.

Проблемам с водоснабжением в селе Капустин Яр по меньшей мере уже 10 лет. Как рассказывают сами местные жители, вода в водопроводе бывает через раз, а летом её нет вообще. Сельчане уже жаловались и в прокуратуру, и писали в федеральные СМИ, и собирали подписи под обращением к президенту РФ и в правительство РФ.

«Просим Вас о помощи. Село терпит бедственное положение, находится на грани вымирания. Как говорят старики, что после войны они жили лучше! У нас грозит большой бунт людей, а ведь селе Капустин Яр является стратегически важным объектом», — взывают к главе государства селяне.

По мнению бывшего заместителя главы администрации Ахтубинского района, начальника управления коммунального хозяйства Виктора Татаринова, водного коллапса можно было избежать. И сделать это ещё в 2013 году, приняв верное административное решение. Речь об участии села в программе «Читая вода», в которую мог попасть и Капустин Яр.

«Для участия следовало составить проектно-сметную документацию, цена вопроса — 4 млн рублей. У села таких денег не нашлось. Я предложил главе района изыскать средства и помочь селу, но получил отказ», — цитирует газета «Волга» слова Татаринова.

Помимо проблемы изношенности сетей, внутри села Капустин Яр имеется еще одна важная «проблема трубы», отмечает издание. Обсуживавшая в 2013 году водные системы в селе областная группа компаний «Астраханские водопроводы» взялась заменить ветку от Ахтубинска до Капустина Яра. В итоге трубу диаметром 540 мм заменили на диаметр 160 мм. Но и эти работы не были доведены до конца из-за начавшейся проверки по уголовному делу о хищении вверенного имущества.

Добавим, что по данным региональной прокуратуры, питьевая вода отсутствует ещё в 14 муниципальных образованиях Ахтубинского района. Проблема связана в первую очередь с плохими коммуникациями.

Помимо изношенных труб, есть и ещё одна причина плохого водоснабжения. Участок водовода просто разбирают на металлолом. В покушении на причинение имущественного ущерба в крупном размере заподозрили жителя Ахтубинского района. По данным правоохранительных органов, являясь директором одного их предприятий ЖКХ, мужчина пытался незаконно сдать в качестве лома чёрных металлов участок водовода между сёлами Солянка и Капустин Яр длиной около 700 метров. Злоумышленники намеревался заработать порядка 300 тысяч рублей.

Причём трубы, которые выкопал и демонтировал подозреваемый, были абсолютно пригодны для использования и эксплуатации. Преступные действия были пресечены оперативниками. За содеянное мужчина может оказаться в тюрьме на два года.