Москва, 9 декабря, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Наша мастерская спроектировала очень важный и необходимый для Москвы объект. Наша детская больница стала красивой, удобной и располагающей, что очень важно для маленьких жителей нашего города.

U.S. Air Force В детской больнице

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUM и Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны.

Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно с ИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью.

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайте iliveinrussia.ru.