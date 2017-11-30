Ярославль, 30 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославской области около 40 больных муковисцидозом остались без должной медицинской помощи после закрытия детской клинической больницы №1. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Муковисцидоз — редкое генетическое заболевание, вызывающее нарушения в работе органов дыхания. Болезнь неизлечима, однако при должной медицинской помощи больные могут жить. До закрытия из-за аварийного состояния ДКБ-1 больные с муковисцидозом обследовались и лечились в пульмонологическом отделении, где для этого были созданы специальные условия. Сейчас дети должны лечиться в других больницах, но на практике больные и их родители сталкиваются с серьезными трудностями. На днях в больнице № 2 отказали в госпитализации 15-летнему подростку из Углича. В связи с обострением болезни местные врачи направили его в областной центр, однако 100-километровый путь оказался напрасным.

«Больница встретила нас неприветливо. Дело оказалось в том, что главврач больницы отказался госпитализировать детей с муковисцидозом накануне нашего приезда. Мы оказались ознакомлены с его решением только тогда, когда уже приехали в больницу, проехав более 100 километров. Мой сын с температурой 38 градусов просидел 2 часа в коридоре. Итог был неутешительным — главврач не дал разрешения госпитализировать ребенка с муковисцидозом, объяснив это неготовностью боксированной палаты для этого. А мы? С вещами, кашлем и температурой — домой», — сказала корреспонденту ИА REGNUM мама мальчика Татьяна Павлова.

Председатель правления ярославской региональной общественной организации «Маленький Мук» Наталья Матвеева говорит, что проблема имеет крайне острый характер.

«Больных муковисцидозом нельзя помещать рядом с больными другими заболеваниями, из-за поражения имунной системы они могут быть очень легко инфицированы. Совершенно понятно, почему главврач 2-й больницы отказался госпитализировать мальчика из Углича. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. Но отсутствие бокса — это еще не все. Больница № 2 не приспособлена для приема наших больных. Нет забора мокроты, нет специалистов по функциональной диагностике, разрознено все, что можно, нет реаниматологов, которые знают, как работать с такими больными. Проблема стоит крайне остро, речь идет о жизни таких пациентов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель правления ярославской региональной общественной организации «Маленький Мук» Наталья Матвеева.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пообещали связаться с мамой ребенка и разобраться подробнее с ситуацией, которая привела к отказу от госпитализации.

«Мне доложили, что причин для госпитализации не было. Сейчас ребенок находится дома и скоро станет ясно, улучшилось его состояние или оно обострилось. Если мальчику станет хуже, то мы сразу его госпитализируем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина, детей, больных муковисцидозом, сейчас лечат в больницах № 2 и № 10, где есть детские отделения и врачи соответствующей подготовки. Наталья Матвеева считает, что этих мер недостаточно.

«Необходимо срочно оборудовать детское пульмонологическое отделение, которое раньше было в ДКБ-1. Думаю, что его можно было бы сделать в больнице № 5, где для этого есть соответствующие условия. Понятно, что это затратно, но речь идет о жизни детей», — сказала Наталья Матвеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти приняли решение восстанавливать здание больницы № 1. Однако проблема больных муковисцидозом не может ждать, когда ремонт будет выполнен. Детям необходимо обеспечить условия лечения уже сейчас — полагают родители таких детей.