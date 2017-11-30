Москва, 30 ноября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей раскритиковали форму олимпийской сборной России, в которой они поедут на Зимние игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

Twitter

Так, пользователи Twitter, публикуя фотографии с представления формы, сравнивали ее с тюремной робой, называли «отвратительной» и «безвкусной». Части комментаторов они пришлась по вкусу, однако таковые были в явном меньшинстве.

«Это хуже, чем форма камышинского «Текстильщика» в сезоне 95/96», — говорится в Twitter @MyScore_ru.

Форму называли ужасной, дизайнеров Zasport критиковали за отсутствие чувства стиля.

«Новая форма олимпийцев, прошитая Zasport, «добавившей красок» к серо-мутному основному бесформенному, отвратительна», — прокомментировала показ @elenasarafonova.

«Олимпийская форма России в этот раз получилась трагическая, что ли», — пишет @ekozlov.

Она же удивилась, почему на мужчинах оказались пончо, ведь Олимпиада проводится в Южной Корее, а не в Мексике? Автор микроблога @Fake_MIDRF просто предположил, что если Россию на Игры не пустит Международный Олимпийский комитет (МОК), то это даже и лучше.

«Хоть не будем позориться», — пишет пользователь.

Накануне была представлена форма национальной сборной России. «Спортсмены должны выглядеть статично и не слишком ярко», — заявили разработчики формы.

Напомним, Россия действительно может не поехать на Игры-2018 из-за очередного витка допингового скандала.

На заседании Всемирного антидопингового агентства WADA, прошедшем 16 ноября в Сеуле, заявили, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА — не соответствующая кодексу организации, так как уклоняется от выполнения (невыполнимых — ИА REGNUM) требований.

Требование осталось одно, но главное: публично признать выводы комиссии Макларена о существовании в России государственной допинговой системы и предоставить доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с федеральным расследованием.

Решение о допуске сборной России к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК), и признание WADA никак не скажется на участии российской сборной в Олимпиаде. Оно будет принято в начале декабря.