Москва, 30 ноября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева об отказе участвовать в президентской гонке 2018 года абсолютно закономерно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя выступление премьер-министра перед журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Равнение на флаг. Медведев

«Я думаю, что вопрос о том, что Медведев может быть выдвинут в качестве кандидата в президенты, поднимался, но это не было отражением реальной политической дискуссии в руководстве, в ядре российской правящей элиты», — заявил Орлов.

«Принципиальное решение о выдвижении Владимира Путина принято. Формат этого выдвижения зависит от самого Владимира Путина. Он здесь вполне логично держит интригу до самого последнего момента», — отметил эксперт.

При этом, по мнению политолога, заявление Медведева о неучастии в выборах — также одно из косвенных указаний на то, что он намерен сохранить пост главы правительства России.

«Это одно из косвенных указаний на то, что с высокой степенью вероятности он сохранит свой пост премьер-министра и после президентских выборов. Эти темы, на мой взгляд, взаимосвязаны», — подчеркнул Орлов.

30 ноября в ходе ежегодной встречи с журналистами премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о своём отказе участвовать в президентской гонке 2018 года. «Себя же я в таком качестве (президента — прим. ИА REGNUM) в этом политическом сезоне не вижу», — заявил он.