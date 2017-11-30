Москва, 30 ноября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экономполитике и предпринимательству ожидает разъяснений главы правительства РФ Дмитрия Медведева по включению искусства в систему госзакупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР).

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Константинович Атаманов. 1954. СССР В погоне за золотой антилопой

Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам заявил, что «система государственных подрядов и государственных закупок применительно к театрам, кинопроизводству и другой творческой деятельности должна стать более лояльной», указав на то, что вопрос — в пределах этой лояльности. «Мы не можем с вами допустить и другой ситуации, когда говорят, что «я буду снимать фильм, мне нужно пять миллионов рублей, выдайте мне это наличными, потому что я не смогу ни с кем из участников кинопроизводства расплатиться. Отчитываться — ну, какие-то бумажки принесу». Это тоже вопрос», — сказал Медведев.

Там, где в подсчеты вкрадывается творчество, всегда очень тяжело перейти на цифру, отметил глава комитета Госдумы Жигарев.

«Поэтому мы, с одной стороны, сейчас работаем над тем, чтобы окончательно проводить систему госзакупок через электронную базу торгов, но как перевести туда искусство я, если честно, не очень понимаю. Поэтому будем ждать разъяснений Дмитрия Медведева. Уверен, что он как юрист положит их на бумагу так, как он это видит», — заявил парламентарий.

При этом Жигарев согласен с тем, что при любой свободе творчества есть госзаказ.

«Почему, когда у наших творцов есть частный заказчик, они очень четко на него сориентированы, а когда они получают средства от государства, то считают, что свободны в выборе своей позиции», — рассуждает депутат.

Это очень сложный вопрос, потому что вопрос творческий, речь идет о господдержке театров, музеев, выставок и в том числе кинофильмов, добавил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что законодательство о государственных закупках в свете культуры несовершенно и часто дает сбои. По словам главы правительства, всё крутится вокруг закона о государственных закупках и государственных услуг. По его мнению, движение должно быть встречным, для творческих людей необходимо создать более понятную работоспособную модель.