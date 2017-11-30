Берлин, 30 ноября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. На протяжении вот уже 8,5 лет Европейский союз пытается вывести из-под российского влияния своих восточных соседей и сильнее привязать их к себе. Москва реагирует на европейские амбиции, пытаясь привлечь бывшие советские республики в Евразийский экономический союз, однако на данный момент это удалось лишь в случае с Белоруссией и Арменией. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает немецкое издание Die Welt.

Die Welt Россия vs ЕС

Только за последние четыре года в рамках концепции Восточного партнерства Брюссель выделил 2,8 миллиарда евро в качестве финансовой помощи восточноевропейским странам бывшего СССР. С точки зрения Европы, «это соседство тесно связано с ее собственной безопасностью», подчеркнула федеральный канцлер Ангела Меркель в прошедшую пятницу, на пятом саммите Восточного партнерства, сообщает Die Welt.

Британский премьер-министр Тереза Мэй на том же саммите заявила: «Такие враждебные государства, как Россия, угрожают возможному развитию Восточного партнерства и пытаются подорвать нашу коллективную силу».

Однако с давних пор не все европейские лидеры разделяют подобную точку зрения. После событий на Украине среди стран-членов ЕС нет единства в оценке роли России. К примеру, такие страны, как Италия, Австрия, Греция и Кипр всё больше склоняются к сотрудничеству и диалогу с Россией, чем сами восточноевропейские государства.

По-разному выражается внутри ЕС и интерес к Восточному партнерству. Так, жителей Южной Европы больше привлекает средиземноморское направление сотрудничества. Однако на саммите глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попытался сформулировать общеевропейскую позицию: «Мы ожидаем укрепления отношений между нашими соседями и Европейским союзом».

Итак, все участники сотрудничества объявили себя сторонниками «усиления демократии, основ правового государства и поддержки прав человека». При этом больше всех осталась недовольна Украина. Как Грузия и Молдавия, Украина подписала с ЕС соглашение об ассоциации, а также крупное соглашение о свободной торговле. Только за первое полугодие 2017 года торговый оборот между ЕС и Украиной вырос на 23%.

Теперь же Киев требует от ЕС признать свои «европейские устремления». «Обещание о вступлении очень важно для нас, оно несет в себе символическую силу», — подтвердил министр финансов Украины Александр Данилюк. Украинский лидер Петр Порошенко и вовсе потребовал «окончательного возвращения Украины в ее европейский дом».

Однако «возвращение в европейский дом» не является целью Восточного партнерства. Программа не предполагает дальнейшего присоединения к ЕС, а лишь создание в соседствующих с ЕС странах благоприятной политической и экономической обстановки с целью обеспечения собственной безопасности. Поэтому совершенно очевидно, что, по крайней мере, в ближайшие два десятилетия у страны нет шансов на вступление в ЕС.

«Давайте сконцентрируемся на том, что осуществимо», — ответил на это еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Несмотря на то, что Киев хотел бы сильнее сблизиться с ЕС, этого не сильно хотят сами европейцы. Но тогда возникает вопрос: что еще может предложить ЕС Киеву после соглашения об ассоциации?

Армения, Азербайджан и Белоруссия также являются для Восточного партнерства источниками постоянных забот. У этих стран значительно более тесные отношения с Россией, чем у остальных трех участников программы. Они даже не не уверены, насколько они вообще хотят признать «европейскую перспективу». Более того, Армения и Белоруссия уже вступили в ЕАЭС, а значит, больше не могут претендовать на соглашение об ассоциации и свободной торговле с другим интеграционным блоком — ЕС.

Поэтому сейчас европейцы пытаются привязать к себе эти страны соглашениями о партнерстве, учитывающими их индивидуальные особенности. В ближайшей будущем ЕС собирается упростить воздушное сообщение с Азербайджаном и Арменией. Но даже несмотря на это, три страны, в конечном счете, партнеры для Европы непредсказуемые и предпочитающие оставаться на расстоянии.

В большей степени это касается Белоруссии. Страна хоть и сблизилась с ЕС, освободив политических заключенных, но в 2010 году ее политическое руководство всё же сменило курс. Стоит отметить, что после украинских событий и аннексии Крыма белорусский президент Александр Лукашенко проводит политику балансирования между Востоком и Западом и периодически ищет сближения с европейцами, однако от участия в саммите Восточного партнерства отказался.

Страна находится между двумя огнями, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Брюсселе: «Россия и ЕС — соперники. Мы не хотим создавать новую разделительную линию. Мы хотим скомбинировать интеграционные процессы с Евразийским экономическим союзом и ЕС», — подчеркнул дипломат. Однако как раз это, с точки зрения Европы, невозможно.

Белоруссия и Украина наиболее отчетливо показывают, где проходят границы Восточного партнерства. С одной стороны, случай с Украиной показывает, что слишком большая близость для ЕС нежелательна. С другой стороны, российское влияние приводит к тому, что сближение стран с европейскими политиками осуществляется крайне медленно.

В конечном счете происходит то, что немецкие СМИ уже окрестили «перетягиванием каната между Москвой и Брюсселем за сливки бывшей советской империи». И речь идет не только о влиянии и деньгах, но и, прежде всего, о конкуренции моделей общества.

Напомним, что Восточное партнерство ЕС было инициировано в 2009 году в качестве инструмента влияния Евросоюза на шесть стран бывшего СССР: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Программа подразумевает финансовую поддержку и различные политические уступки в обмен на политические и экономические реформы в соседствующих государствах.