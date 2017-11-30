Москва, 30 ноября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам по итогам года заявил, что не видит себя президентом России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер. Медведев

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Медведев добавил, что вопрос о кандидатах в президенты РФ решится совсем скоро.

«Себя же я в таком качестве (президента — прим. ИА REGNUM) в этом политическом сезоне не вижу», — добавил Медведев, комментируя вариант собственного выдвижения.

«Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру, безусловно и недвусмысленно, я как председатель партии, будем всячески его в этом поддерживать — он является успешным президентом, который руководит нашей страной. В этом плане всё должно быть сделано в рамках закона», — заявил премьер-министр.