Киев, 30 ноября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Украина из-за утери традиционных рынков реализации своей продукции потеряла около $15 млрд. Об этом, как передает RT, заявил первый вице-премьер, глава украинского минэкономразвития Степан Кубив.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, одним из традиционных для Украины рынков была именно Российская Федерация.

«Мы получили (потери) — это около $15 млрд», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и международных резервов в 2017 году.

По мнению экспертов регулятора, в 2017 году ВВП Украины вырастет до 1,6% (ранее НБУ прогнозировал рост ВВП на 1,9%). Снижение роста вызвано разрывом торгово-экономических связей со странами СНГ.

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