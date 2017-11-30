Калуга, 30 ноября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, в Калуге прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития избирательного законодательства в России: история и современность».

Фото пресс-службы городской думы Калуги От имени депутатов Городской думы города Калуги участников конференции приветствовал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участники конференции уделили особое внимание рассмотрению вопросов, касающихся подготовки и проведения предстоящих выборов президента РФ, практики применения и эволюции избирательного законодательства, опыта развития института президентских выборов в России и зарубежных странах.

От имени депутатов Городской думы города Калуги участников конференции приветствовал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Избирательное законодательство Российской Федерации прошло длительный путь развития, показало свою эффективность и проработанность, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Большинство правовых пробелов в российском избирательном законодательстве в настоящее время устранено, выборы стали значительно более честными и прозрачными, возрос уровень правовой культуры населения и активность избирателей. Вместе с тем жизнь не стоит на месте, есть необходимость дальнейшего совершенствования избирательного законодательства. Возможно, предложения, высказанные сегодня в ходе конференции, лягут в основу новых законопроектов, новых норм российского избирательного права».

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.