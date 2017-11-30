Калуга, 30 ноября, 2017, 20:46 — ИА Регнум. В Калужской области предстанут перед судом шестеро участников банды угонщиков дорогих иномарок. Как сообщили 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, следователями задокументировано 13 эпизодов противоправной деятельности организованной преступной группы.

Тойота

В числе подозреваемых четверо уроженцев Калужской области и двое выходцев из стран ближнего зарубежья. Средний возраст подозреваемых составляет 35−45 лет. Каждый из участников группы имел легальное место работы для создания видимости трудовой занятости с целью сокрытия криминального дохода.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа на протяжении длительного времени совершала хищение дорогостоящих автомобилей марки «Тойота» на территории Калужской, Тульской областей и города Москвы. Члены банды действовали в соответствии с чётко разработанным планом.

Соучастники разбивались на несколько функциональных групп. Первые повреждали стёкла и проникали в салон транспортного средства, затем, используя специальное оборудование, блокировали штатную сигнализацию и заводили двигатель. Одновременно с этим вторая группа оцепляла периметр места угона, предупреждая об опасности. Третья группа, дежурящая в транспортных средствах, помогала оперативно покинуть место преступления. Похищенный транспорт предназначался для сбыта в других субъектах Российской Федерации.

По месту проживания подозреваемых был проведен обыск. В результате изъяты маскировочные маски, перчатки, дополнительное оборудование для вскрытия машин и взрывное устройство — граната Ф-1, а также форменная одежда сотрудников ГИБДД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальная наказание по статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве у пенсионерки украли Mercedes-Benz S 400 стоимостью 8 млн рублей. Вечером 7 ноября 2017 года неработающая женщина 1957 года рождения обратилась в службу «02» и сообщила, что неизвестные украли её автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 14-летняя девушка пыталась угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Она забралась в незапертый ВАЗ-2016 и пыталась завести его, однако услышала голоса прохожих и убежала.