Москва, 30 ноября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо применить в отношении России коллективную санкцию. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Что стоит за допинг-атакой на Россию

По его словам, когда он брался за доклад о допинге в российском спорте, его мандат состоял из пяти пунктов. Один из них гласил, что необходимо определить спортсменов, которые могли быть частью допинговой системы, что он и сделал.

«У меня действительно была информация на более чем тысячу человек. Эту информацию я передал WADA, а те впоследствии международным федерациям. Дальше уже федерации в сотрудничестве с национальными федерациями проверяли все данные и принимали решения», — заявил Макларен.

При этом он не был удивлен тому, что часть спортсменов из доклада была оправдана. На вопрос журналистов о том, должен ли МОК допустить российскую команду до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, Макларен ответил, что в этом вопросе должна быть применена коллективная санкция.

«На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно — очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК. По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи», — считает глава WADA.

Напомним, Макларен подготовил две части доклада о допинге в российском спорте, на основании второй комиссия МОК принимала решения об отстранении 22 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МОК аннулировал результаты ОИ-2014 в Сочи пяти российских спортсменов: бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, а также скелетониста Сергея Чудинова.