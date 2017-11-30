Откажется ли Евросоюз от русофобии и задушит ли Киев зависть: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Призыв к здравому рассудку: перестанет ли Евросоюз идти на поводу у русофобов;
- «Историческое примирение» против России: Вашингтон разработал стратегию на Балканах;
- Рабочий визит в Минск: в Белоруссии проходят мероприятия ОДКБ;
- Россия не прогнётся: Москва не разорвёт связи с КНДР;
- Зависть душит: в Крыму прокомментировали требование Киева прекратить строительство Керченского моста.