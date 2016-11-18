Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 ноября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Расследование уголовного дело экс-мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, арестованного в 2016 году по так называемому «делу Роснано», завершено. Каковы его судебные перспективы, ИА REGNUM узнало у адвоката Кошурникова Александра Захарьина.

Фото страницы Дениса Кошурникова в Facebook Денис Кошурников

Предварительное расследование по уголовному делу закончено. Защита и обвиняемый Денис Кошурников ознакомились со всеми материалами уголовного дела, объём которого составляет 45 томов. Полагаем, что в двадцатых числах ноября уголовное дело будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Учитывая объём дела, у Генпрокуратуры есть 30 суток, в течение которых будут приняты следующие решения: либо будет утверждено обвинительное заключение, и дело будет направлено для рассмотрения в Переславский районный суд, либо дело будет возвращено в ГСУ СК РФ для производства дополнительного расследования, что также не исключается. Ведь Генеральная прокуратура РФ последовательно занимала позицию, что оснований для содержания Дениса Кошурникова под стражей нет.

Действительно, дело Дениса Кошурникова выделено в отдельное производство из уголовного дела, которое расследуется в отношении руководителей ООО «НТ-Фарма», которые привлекаются к уголовной ответственности за хищения. Суть предъявленного обвинения уже известна всем. По мнению следствия, он виновен в том, что без согласования с Министерством природы выдал разрешение на строительство здания, чем превысил свои полномочия. Также в связи с выдачей этого разрешения в ходе строительства был нарушен плодородный слой почвы, что, по мнению следствия, относится к тяжким последствиям. Мой подзащитный признал, что выдал разрешение на строительство здания без согласования с Министерством природы. Однако по этому вопросу есть и другая точка зрения, которую суд может обсуждать независимо от признания Дениса Кошурникова. Дело в том, что на момент выдачи разрешения на строительство пункты закона о согласовании были отменены Минюстом и до настоящего времени процедура и регламент согласований не установлен. Более того, если даже допустить, что согласование необходимо, то его должен осуществлять хозяйствующий субъект, и согласовывается социально-экономическая деятельность. То есть в данном случае можно отметить, что согласование должно было проводить ООО «НТ-Фарма», а администрация хозяйствующим субъектом не является. При выдаче разрешения на строительство мэр руководствуется Градостроительным кодексом, в котором статья 51 содержит исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство. Согласование с Минприроды в этом перечне отсутствует. Согласно земельному законодательству, ответственность за нарушение почвенного слоя на земельном участке несёт собственник земельного участка, производящий на нем работы. Участок, на котором был нарушен плодородный слой, находился в собственности ООО «НТ-Фарма», и работы велись этой организацией. Думаю, что обе эти точки зрения и станут предметом рассмотрения как Генеральной прокуратуры РФ при утверждении обвинительного заключения, так и суда, если обвинительное заключение будет утверждено.

На самом деле Денис Кошурников никакого письма не писал. Кому было выгодно написать письмо от его имени, сейчас является предметом рассмотрения правоохранительных органов. Он обратился с заявлением в прокуратуру Переславля с просьбой разобраться в этом вопросе. В настоящее время его заявление передано для рассмотрения в отдел полиции.

О его отношении к обвинению я писал выше. До настоящего времени он полагает, что его арест связан с тем, что есть лица, которые могли его инициировать.

Внимательно следит за всем, что происходит в Ярославской области и в Переславле. С уважением относится к выбору граждан. Сам больше участвовать в политической жизни не желает.

Он считает, что это достойные люди, которые могут много сделать на благо города.

Денис Викторович полагает, что отдавал все силы и время работе, но многого сделать не успел. Полагает, что народ может сам оценить его работу

Да, он ощущает поддержку друзей. Верит, что они не оставят без поддержки его семью в трудное для него время

На условия в камере и здоровье мой подзащитный не жалуется. Видимо, по характеру может переносить трудности достойно. Тем не менее, лекарственные средства передаются в каждой передаче.