Ярославль, 30 ноября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области заявили о том, что в здании детской клинической больницы №1 проведут капитальный ремонт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Детская больница №1

В Ярославле подвели итоги первого цикл работ по геотехническому мониторингу технического состояния здания детской клинической больницы №1 Ярославля. Напомним, в октябре она была закрыта из-за трещин в стене, детей распределили по другим лечебным учреждениям.

Общественность и родители с нетерпением ждали первых результатов обследования здания больницы. Сегодня, 30 ноября, эту информацию озвучил директор инженерной компании «Интергео» Вячеслав Соловьев. По его словам, ситуация не так печальна: динамики по трещинам не наблюдается.

«Есть грунты, которые могут повлиять на несущую способность здания, но сегодня при наличии современных методов по усилению слабых грунтов это поправимо. В любом случае понадобится около четырех месяцев для тщательного наблюдения. Но уже сейчас я уверен, что зданию жить и его не придется сносить. Оно еще простоит много-много лет», — отметил Вячеслав Соловьев.

В настоящее время специалисты проводят комплексный мониторинг, наблюдают за деформацией трещин внутри и снаружи здания при помощи установленных маяков, следят за динамикой осадки фундаментов. Для этого вырыты шурфы до основания, сделаны четыре скважины для определения уровня подземных вод и тоже установлены маяки.

Исследования продлятся еще несколько месяцев. Параллельно, по словам заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Натальи Даниленко, будет идти работа по подготовке к капитальному ремонту здания больницы. В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации. Как отмечает Наталья Даниленко, уже сейчас ясно, что предстоит полностью отремонтировать две стены здания, кровлю, провести работы по укреплению фундамента. Кроме того, будет произведен качественный ремонт поликлинического отделения и стационара. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 100 — 110 миллионов рублей.