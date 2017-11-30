Москва, 30 ноября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Прогнозируемый в России рост ВВП на уровне 2% не является слабым, и ему позавидовали бы во многих странах мира, заявил 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами российских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев. Денег нет

По его словам, такой уровень экономического роста не является стагнацией, а при анализе необходимо понимать базу этого роста.

«2% — это не стагнация. Некоторые страны позавидовали бы этим 2%. Вопрос — какова база этого роста. Она не такая значительная, как мы бы хотели», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что до сих пор в соответствии со структурой российской экономики наибольшее влияние на изменения оказывает рынок углеводородного сырья.

«Но не менее важна, а возможно, и более значима структура нашей экономики, которая всё ещё ориентирована на углеводородный рост. Она меняется, больше половины доходов, около 60%, получаем не от торговли нефти и газом. Но желательно, чтобы их было на 80—85% (других источников)», — пояснил премьер-министр.

Россия не исчерпала возможности для роста, но влияние на него оказывают внешние и внутренние экономические шоки. Чтобы их преодолеть, стране нужны «структурные реформы», объяснил Медведев.

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию встречи Медведева с журналистами.

«Разговор с Дмитрием Медведевым»: трансляция ИА REGNUM