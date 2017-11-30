Астрахань, 30 ноября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Астраханской области будет построен новый полигон твёрдых коммунальных отходов. Возводить его в Наримановском районе будет компания ООО «Чистая среда». Проект строительства нового и реконструкции уже существующего, который долгие годы эксплуатировался без соблюдения проектных решений, был представлен на общественных слушания и получил одобрение.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

Читайте также: Мусор под учёт: в Астрахани посчитают объёмы отходов

Как уточнили ИА REGNUM в компании, перед началом реконструкции старого полигона будут проведены все необходимые экологические экспертизы. Реализация проекта позволит переоборудовать объект согласно современным техническим требованиям. По предварительным подсчётам, места на полигоне хватит для его эксплуатации ещё как минимум в течение 12 лет и это при учёте проектной мощности в 3 млн кубометров отходов в год. Объект будет обслуживать большинство районов Астраханской области.

Отходы на этот объект будут поступать после отбора полезных компонентов на мусоросортировочных комплексах. К модернизации одного из них — ЗАО «АПЭК» — компания уже приступила. Здесь будут замены обе сортировочные линии — первую запустят уже в конце 2017 года, вторую — в первой половине 2018-го.

Ранее по теме: Жителей Астраханской области приучают к раздельному сбору мусора

И снова про мусор: жители астраханского посёлка требуют справедливости

Одобрение получил и представленный на слушаниях проект нового полигона. Строить его планируется с применением передовых технологий, обеспечивающих экологическую безопасность объекта.

Oblkompriroda.volgograd.ru Мусорные контейнеры

Как сообщало ИА REGNUM, новый мусорный полигон в Астраханской области планируется ввести в эксплуатацию уже к середине 2018 года. Проектированием объекта для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов занимается компания «ЭкоЦентр», начавшая выполнять функции регионального оператора с 1 июля 2017 года.

Как было заявлено на недавнем заседании координационного совета глав муниципальных образований Астраханской области, на сегодняшний день обострившаяся весной 2017 года «мусорная проблема» в регионе ликвидирована. Вывоз мусора согласно сформированному графику осуществляют 150 единиц техники, построено шесть мусорозагрузочных мощностей, обновлена тара в местах сбора ТКО, введён прозрачный механизм учёта образования отходов. Оставшиеся в «наследство» 155 несанкционированных свалок в районах планируется ликвидировать и рекультивировать.