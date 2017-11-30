В Ярославской области появятся «лесные дружинники»
Ярославль, 30 ноября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославской области появится общественные лесные инспекторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.
Приказом директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Николая Савельева утверждено Временное положение об общественных лесных инспекторах.
Общественные лесные инспекторы совместно с государственными лесными инспекторами будут участвовать в организации и проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, рейдах по пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе в совместных с органами внутренних дел рейдах с целью предотвращения незаконного оборота древесины на территории Ярославской области.
«В каждом лесничестве, а их у нас в области 15, будет создана структура добровольных помощников — около двадцати человек. Они не только будут участвовать в рейдах, но и сообщать информацию о ставших им известных фактах нарушения закона. До 15 декабря наш департамент будет принимать документы, а затем их начнут рассматривать. Думаю, что с Нового года эта структура заработает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела федерального государственного надзора, охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Ярославской области Лариса Леонидова.
Общественные лесные инспекторы привлекаются к работе на добровольных началах и никакой оплаты за свою работу получать не будут. Они могут лишь рассчитывать на благодарности и грамоты департамента лесного хозяйства.