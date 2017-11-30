Ярославль, 30 ноября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославской области появится общественные лесные инспекторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Pixabay.com Лес возьмут под охрану «дружинников»

Приказом директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Николая Савельева утверждено Временное положение об общественных лесных инспекторах.

Общественные лесные инспекторы совместно с государственными лесными инспекторами будут участвовать в организации и проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, рейдах по пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе в совместных с органами внутренних дел рейдах с целью предотвращения незаконного оборота древесины на территории Ярославской области.

«В каждом лесничестве, а их у нас в области 15, будет создана структура добровольных помощников — около двадцати человек. Они не только будут участвовать в рейдах, но и сообщать информацию о ставших им известных фактах нарушения закона. До 15 декабря наш департамент будет принимать документы, а затем их начнут рассматривать. Думаю, что с Нового года эта структура заработает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела федерального государственного надзора, охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Ярославской области Лариса Леонидова.

Общественные лесные инспекторы привлекаются к работе на добровольных началах и никакой оплаты за свою работу получать не будут. Они могут лишь рассчитывать на благодарности и грамоты департамента лесного хозяйства.