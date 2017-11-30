Москва, 30 ноября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. За два года Роскомнадзор внес в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 59 сайтов с адресами и телефонами более чем 100 млн жителей РФ, сообщает 30 ноября сайт ведомства.

geralt Персональные данные

К сайтам, незаконно распространявшим персональные данные, доступ был прекращен операторами связи по решениям судов.

«Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных является дополнительным инструментом защиты прав граждан России на неприкосновенность их частной жизни, личную и семейную тайну», — информирует пресс-служба Роскомнадзора.

Кроме того, уточняется, что граждане, обнаружившие на сайтах неправомерную обработку своих персональных данных, вправе обратиться в Роскомнадзор.

Напомним, 28 ноября опубликованы результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), согласно которым в РФ лучше всего защищены персональные данные в банках и государственных интернет-сервисах. Так считают 58% и 53% граждан России соответственно.

21% опрошенных полагают, что информация защищена в иностранных онлайн-магазинах. В отношении российских онлайн торговых площадок такие оценки дали 25%.

Одинаково оценивают сохранность персональных данных в российских и международных интернет-компаниях (Google, Yandex и т.п.) — по 27%. 33% респондентов считают, что данные защищены у мобильных операторов.

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