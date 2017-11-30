Вашингтон, 30 ноября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что очередной ракетный запуск Северной Кореи приблизил мир к войне, сообщает 30 ноября Press Association.

Брискин В. М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

Как отмечают эксперты, новая межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР, может достичь США и, более того, в зоне ее поражения находится все восточное побережье страны.

Хейли, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнула, что если война будет спровоцирована дальнейшими актами агрессии, то северокорейский режим будет уничтожен.

«Вчера диктатор Северной Кореи принял решение, которое приблизило нас к войне», — добавила Хейли.

«Мы никогда не стремились к войне с Северной Кореей, мы до сих пор к этому не стремимся», — резюмировала специальный представитель США, возлагая всю ответственность на Пхеньян.

Напомним, 29 ноября Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Как отметили специалисты, эта был запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».