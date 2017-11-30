Москва, 30 ноября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Москва не пойдет на разрыв дипотношений с Пхеньяном и не поддержит призыв Вашингтона о полном нефтяном эмбарго КНДР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил первый заместитель главы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Об этом она заявила на экстренном заседании Совбеза, посвященном пуску баллистической ракеты в КНДР. Она также отметила необходимость прекращения экспорта и импорта, а также призвала выслать всех северокорейских рабочих. Кроме того, постпред США высказалась за лишение Северной Кореи права голоса в ООН.

«Мы не поддержим нефтяное эмбарго КНДР, так как это приведет к гуманитарной катастрофе», — отметил сенатор.

Клинцевич также отверг предложение постпреда США при ООН Никки Хейли полностью разорвать дипломатические отношения с КНДР.

«Каналы связи должны сохраняться даже в самых сложных ситуациях», — уверен он.

29 ноября власти КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты. Ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.