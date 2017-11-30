Ярославль, 30 ноября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов взял отпуск на две недели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Слепцов

По данным телеграмм-канала «Ярполитика», Владимир Слепцов уехал отдыхать в Дубаи в отель «Волна», который якобы считается одним из самых любимых у чиновников мэрии Ярославля, средний номер на неделю там стоит 250−300 тысяч рублей.

«Да, мэр Ярославля ушел в отпуск до 11 декабря. Одновременно с ним, поскольку это записано в контракте, ушли в отпуск пресс-секретарь мэра Оксана Камбович и фотограф мэрии Александр Погорелов. Где мэр отдыхает, я не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Между тем в политических кругах Ярославский области активно обсуждается информация о том, что Владимир Слепцов может не выйти из отпуска. По одной из версий, после скандала с усадьбой в Твердино губернатор области посоветовал главе областного центра найти новую работу до Нового года. Если это верно, то непривычно продолжительный для первых лиц отъезд в самое сложное для города время — начало зимней уборки города — вполне логичен: перед уходом мэр торопится отгулять положенный законом отпуск.

Впрочем, эта версия, скорее всего, относится к области слухов — вряд ли в традиционно тяжелые для города зимние месяцы в Ярославле будут менять руководителя.