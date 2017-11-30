Ярославль, 30 ноября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. 29 ноября в Ярославле убит предприниматель Илья Исаев, брат заместителя председателя Ярославской областной думы Павла Исаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении следственного комитета.

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Предприниматель был убит на выходе из офиса во дворе на улице Первомайской в центре города. Убийца ударил его ножом. 42-летний бизнесмен скончался на месте.

«29 ноября ночью во дворе одного из домов по улице Первомайской города Ярославля было обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском СУ СКР.

Предположительно убийство произошло около 21.00 29 ноября. Родственники погибшего ищут свидетелей: вероятно, убийца вышел или выбежал из арки на улице Первомайской между улицами Депутатской и Кирова в промежуток между 20.50 и 21.10. Всех, кто проезжал в это время по Первомайской и имеет запись с видеорегистратора, на которой виден подозрительный человек, просят обратиться в полицию и следственный комитет. Это вторая трагедия в семье Ильи Исаева. В октябре 2010 года во время отдыха на Кипре в автокатастрофе погибли двое детей, жена и теща Ильи Исаева.