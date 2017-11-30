Севастополь, 30 ноября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Генеральный директор Инкерманского завода марочных вин рассчитывает, что власти Севастополя, инициировавшие иск о разрыве арендных отношений, учитывают фактор массового увольнения работников в случае остановки производства. Трудовой коллектив обратился к президенту России с просьбой разобраться в ситуации. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 ноября генеральный директор завода Сергей Лебедев.

Бекарян Ара Вагинакович. Сбор винограда.1949

«В первую очередь я беспокоюсь о 1350 своих сотрудниках, которые останутся без работы. Для меня это неприемлемо. Я думаю, это прекрасно понимают в правительстве», — сказал генеральный директор завода Сергей Лебедев.

Сильным аргументом называется отсутствие задолженности по заработной плате и ведущая позиция по объемам налогов в бюджет Севастополя.

Гендиректор сообщил, что предприятие провело необходимые процедуры для выкупа у города производственного оборудования, входящего в имущественный комплекс, аукцион запланирован на январь.

«Тем не менее в ответ мы получили претензии и иски в суд со стороны департамента имущественных отношений, — сказал Лебедев. — Трудовой коллектив обратился к президенту, потому что понимаем, что в данный момент нужна какая-то политическая воля, чтобы разрешить эту ситуацию».

Отметим, что в конце 2017 года для Крыма и Севастополя заканчивается переходный период, в течение которого предприятия, арендующие целостные имущественные комплексы (ЦИК), должны оформить в собственность средства производства. С 1 января 2018 года винодельческие предприятия лишатся лицензии на подакцизную продукцию, если по-прежнему будут использовать в технологическом процессе арендованное оборудование.

Вместе с тем Лебедев уверен, что вопрос будет разрешен в пользу виноделов, и надеется на продление переходного периода, в течение которого предприятие приобретет дорогостоящее оборудование, до 2020 года.

«Мы уверены, что суд будет объективно рассматривать все обстоятельства дела и, учитывая отсутствие реальных и законных оснований для расторжения договоров аренды ЦИК, в исках правительства к ИЗМВ и «Качинскому+» о расторжении договоров аренды ЦИК будет отказано», — сообщил Лебедев ИА REGNUM.

Инкерманский завод поддержал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Я очень надеюсь, что Инкерманский завод не будет закрыт. Он входит в тройку крупнейших налогоплательщиков и является для Севастополя ключевым и базовым, с огромными традициями. Это предприятие с иностранным инвестором. Моя позиция — предприятие должно работать», — сказал Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент имущественных и земельных отношений правительства Севастополя (ДИЗО) направил восемь исков к ООО «Инкерманский завод марочных вин» об истребовании всех земельных участков под виноградники и взыскании задолженности в оплате аренды. Поводом послужили нарушение договора и претензии к состоянию имущества ЦИК. Арбитражный суд объединил в одно судопроизводство иски ДИЗО и встречный иск винодельческого завода о принуждении правительства заключить договоры.