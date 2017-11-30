Улан-Удэ, 30 ноября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Депутаты Народного Хурала Бурятии дали согласие главе региона Алексею Цыденову на назначение Евгения Луковникова заместителем председателя республиканского правительства по развитию инфраструктуры.

Egov-buryatia.ru Евгений Луковников

До этого, с 2012 года, Луковников работал заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 ноября, в республиканском парламенте, за Евгения Луковникова проголосовали 52 депутата, против — шестеро. Нового зампреда поздравил председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. Он пожелал ему успехов на новой работе в Бурятии.

В правительстве республики ИА REGNUM сообщили, что Луковников в ближайшее время намерен «обратить внимание на безотказную и безаварийную работу теплосистем и энергосистем, которые обеспечивают жизнедеятельность в холодное время года». Также в ближайшей перспективе он планирует рассмотреть ввод в эксплуатацию объектов, которые должны были завершить в 2017 году.

«Сегодня есть риск не ввести в эксплуатацию ряд объектов, на которых за эти три дня работы в регионе я побывал», — подчеркнул он.

Добавим, согласование депутатами Луковникова на должность зампреда по инфраструктуре не стало неожиданностью.

В ноябре, комментируя приезд в Бурятию «человека из Москвы» (так Луковникова назвали некоторые местные СМИ), глава региона Алексей Цыденов сказал, что у него имеется «достаточно большой опыт в строительстве, в проектировании, в работе с экспертизами, с подрядными организациями».

«Большие стройки не бывают без проблем. С большими и мелкими подрядчиками, с внутренней дисциплиной. Я уверен, что его приход позволит нам усилить работу по инфраструктурному комплексу. Понятно, что у него меньше опыта в сфере ЖКХ, но системность и опыт организации работ, опыт работы с большим количеством людей с разными интересами и статусом, позволит усилить работу. У него есть такие способности», — цитируетЦыденова«Байкал АТВ».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Цыденов, выигравший в сентябре 2017 года выборы главы Бурятии, продолжает формировать свою команду. В ноябре стало известно, что депутат Народного Хурала Баир Цыренов станет заместителем председателя правительства Бурятии — руководителем администрации главы и правительства республики.

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Справка: Евгений Луковников в 1988 году окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Н.В. Фрунзе по специальности «восстановление и строительство искусственных сооружений на железных дорогах». Работал на различных должностях, связанных с железнодорожным сообщением, в том числе на руководящих. С 2008 года являлся руководителем Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. С марта 2012 года был заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Женат, воспитывает пятерых детей.