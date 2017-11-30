Казань, 30 ноября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В Татарии по итогам за январь-сентябрь 2017 года для почти 17% от общего числа семей (233,2 тыс.) не по карману были жилищно-коммунальные услуги. Все они получали субсидии по малообеспеченности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Татарстанстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Общий объём начисленных для этих семей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за этот период составил 1,457 млрд рублей. На одну семью в среднем приходилось 694,7 рубля субсидии в месяц.

Кроме субсидии, в регионе действуют различные социальные льготы по оплате жилья и услуг ЖКХ для отдельных социальных категорий. Такие льготы на 1 октября получали 810,2 тыс. человек при общей численности жителей республики 3,88 млн человек. Из 810,2 тыс. льготников порядка 396,5 тыс. являются федеральными. Общая сумма предоставленных льгот за девять месяцев 2017 года превысила 3,397 млрд рублей. При этом на одного пользователя услуг приходилось по 466 рублей в месяц.

Между тем 25 ноября глава региона Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий новые максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на 2017 год. Новые нормативы вступят в силу в середине декабря 2017 года. Так, для Казани показатель, который будет действовать до 31 декабря 2017 года, вырастет с 4,2% до 6,6%. Подобные корректировки затронут также ещё ряд муниципалитетов региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения в регионе относительно таких же периодов 2016 года снижались весь год. Исключение было только в марте, когда показатель относительно марта 2016 года подрос на 7,2%, но в апреле снова произошёл спад (сразу до 88,6% к уровню апреля 2016 года), который продолжался до конца отчётного месяца — до начала октября.

При этом реальный размер пенсий в регионе на 1 октября 2017 года относительно этой же даты 2016 года хоть и вырос на 1,6%, составив порядка 12,5 тыс. рублей, но так и не дотягивал до минимального прожиточного бюджета пенсионера. Последний в третьем квартале составлял 12,9 тыс. рублей.

Средняя номинальная начисленная зарплата к сентябрю 2017 года относительно такого же периода 2016 года выросла на 5,1%, достигнув 31 486 рублей, но рост реальной зарплаты был скромнее — всего на 2,6%. Для сравнения, по информации министра финансов Антона Силуанова, инфляция в стране в годовом выражении составляет 2,5—2,6%. По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата по России в целом в сентябре — 38 083 рублей, то есть на 17% выше, чем в Татарии.

Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, выступая в конце мая 2017 года с докладом, председатель председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова сообщила, что в республике реальная зарплата перестала расти ещё в конце 2014 года.

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