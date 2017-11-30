В Алтайском крае отмечено снижение смертности от управляемых причин
Барнаул, 30 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Жители Алтайского края с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. По данным Алтайкрайстата, смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Кладбище
Помимо этого продолжается снижение младенческой смертности.
Январь-октябрь 2017 г.
число умерших
(человек)
на 100 тыс. человек
населения
(Данные предоставлены с учетом корректировки причин смерти)
Вместе с тем, общая смертность в Алтайском крае по прежнему превышает рождаемость. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч.