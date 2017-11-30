Барнаул, 30 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Жители Алтайского края с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. По данным Алтайкрайстата, смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище

Помимо этого продолжается снижение младенческой смертности.

Январь- октябрь 2017 г.

число умерших

(человек)

на 100 тыс. человек

населения

(Данные предоставлены с учетом корректировки причин смерти)

Вместе с тем, общая смертность в Алтайском крае по прежнему превышает рождаемость. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч.