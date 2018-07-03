Вашингтон, 14 августа, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские солдаты отступают из-под Харькова из-за контрудара российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьёзное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ в панике отступают», — сказал Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Офицер считает, что у киевской армии мало оружия и боеприпасов для сдерживания натиска российских сил.

Также, по мнению эксперта, ВСУ не обладают необходимым количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВС РФ за несколько последних месяцев разбили у противника западные системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

По словам офицера, ПВО ВСУ была «серьёзно подавлена», но на Украине не любят об этом говорить.

ВСУ потеряли за сутки до 240 военнослужащих на южнодонецком направлении.