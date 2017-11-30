Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

11:47 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев даст ежегодное итоговое интервью пяти российский телеканалам. Это уже десятое мероприятие такого формата. В ходе разговора традиционно подводятся итоги года и даются оценки крупным событиям, которые произошли в уходящем году. Предыдущий разговор премьера в прямом эфире состоялся 15 декабря 2016 года. В тот раз среди прочих тем председатель правительства обсудил с журналистами итоги выборов в Госдуму, коррупционные скандалы, политизацию международного спорта, а также отношения России и США.

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11:50 Напомним, что в своём прошлогоднем интервью Дмитрий Медведев рассказал, что в 2016 году российские сельхозпроизводители вырастили рекордный урожай — 118 млн тонн. Это, по его словам, был самый высокий урожай за всю историю современной России. Сильно продвинулась РФ и в плане развития промышленности. По словам Медведева, за последние (на момент интервью) два года в импортозамещение в промышленности было вложено порядка 250 млрд рублей, из которых 120 млрд по линии фонда промышленности.

11:51 Медведев отметил рост целого ряда отраслей, в числе которых он назвал химическую, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную виды промышленности. В 2016 году они, по словам премьера, росли капитально — на 10—15%.

11:53 Кроме того, глава правительства тогда отметил, что потребности РФ в транспортном машиностроении удовлетворяются за счёт внутреннего производства приблизительно на 98%. «То есть мы ничего не покупаем за границей, — сказал тогда премьер. — Если в этом направлении мы будем двигаться, мы сможем увеличить темпы роста нашей экономики до четырёх процентов в год или близких, сопоставимых величин, то есть выше, чем темпы развития мировой экономики».

11:55 Экономика в 2017 году, по словам Медведева, должна была начать переход к росту.

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12:00 Интервью началось.

12:03 Вопросы премьеру задают ведущий Первого канала Валерий Фадеев, ведущий ВГТРК Сергей Брилёв, ведущая НТВ Ирада Зейналова, ведущий «Дождя» Михаил Фишман и ведущий РБК Игорь Полетаев. Сергей Брилёв задал первый вопрос — об итогах уходящего года.

12:04 «На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста и в целом те изменения, что происходили, вполне благоприятны», — заявил Медведев.

12:04 Медведев напомнил слова Путина о том, что экономика вышла из рецессии. Ещё в прошлом году был «отрицательный рост» в — 0,2%. «В этом году ситуация другая. Тоже прогнозов очень много, но все сходятся аналитики, что по итогам текущего года мы получим около 2% прироста ВВП», — констатировал он. «Это не огромная цифра, но она соответствует среднемировым в развитых странах», — добавил он.

12:05 В этом году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция — менее 3%, отметил премьер. «Огромное достижение за всю постсоветскую эпоху. Никогда инфляция не опускалась так низко. Это имеет прямое значение и для экономики, и для обычных граждан», — констатировал Медведев.

12:06 В этом году можно констатировать, что происходит рост реальной зарплаты. «Она по итогам года прирастёт приблизительно на 3%», — указал Медведев. Номинальный рост, в свою очередь, 7%. «Не самый выдающийся результат, но важное изменение тренда», — констатировал премьер.

12:06 Медведев обратил внимание, что инвестиции в основной капитал по итогам года вырастут более чем на 4% — этого не было в последние годы тоже. «Не говорю уже о сбалансированности бюджета, валютных резервах, которые также в этом году прирастают», — указал Медведев. Исключительно важно, что курс рубля является стабильным и предсказуемым, также добавил премьер.

12:07 Медведев подчеркнул, что несмотря на мрачные прогнозы, политическое давление, правительство в полном объёме исполняет социальные обязательства. «Всё, что запланировали — сделали. Это неплохой результат», — указал Медведев.

12:08 Ирада Зейналова попросила уточнить. Она спросила — в чём стоит хранить сегодня средства.

12:10 Медведев: Смотря какие цели преследует гражданин, готов ли он к рискам. Второй вопрос — в чём хранит и чем расплачивается — поскольку большинство россиян получает, хранит и тратит в рублях, то и хранить стоит в рублях.

12:11 Зейналова: Если мы заостримся на курсе рубля. Мы же слышим разговоры — что низкая инфляция не может быть самоцелью. Мы все помним, что бывает в конце года. Какой будет курс рубля в конце года?

12:13 Медведвев ответил, что самоцелью не может быть ни один показатель. «Самоцель — благосостояние граждан. Курс валюты стабилен. На валютный курс оказывают влияние целый ряд параметров, мировая финансовая система, это внутреннее состояние экономики. Оно продиктовано ценами на углеводороды. Плюс другие факторы. Включая внешние шоки вроде санкций. Все эти параметры хотя и оказывают влияние на курс рубля, но не такое, чтобы он был волатильным, как несколько лет назад. Посмотрите, что происходило с ценами на нефть. Нефть колебалась до 50%, от 43 долларов до 65. Разлет огромный. Раньше, когда мы наблюдали такую волатильность, точно так же за нефтью следовал рубль. Он отвязлся. За это же время курс в гранциах 56—64 рублей за доллар. И курс доллара тоже двигался. Экономика вошла в другую фазу».

12:14 Медведева спрашивают о качестве экономического роста — корректировка ЦБ по итогам года, рост по прогнозам банка составил 1,8%. Почему происходит такой слабый рост? Нужны ли структурные реформы? Потолок ли такой рост? «2% — это не стагнация. Некоторые страны позавидовали бы этим 2%. Вопрос — какова база этого роста. Она не такая значительная, как мы бы хотели», — заявил Медведев.

12:14 По словам Медведева, Россия не исчерпала возможности для роста. Однако страна находится под воздействием экономических шоков — и внешних, и внутренних.

12:15 Из внешних — цены на углеводороды, которые всё ещё не так высоки, как хотелось бы, а также санкции Запада. «Но не менее важна, а возможно, и более значима структура нашей экономики, которая всё ещё ориентирована на углеводородный рост. Она меняется, больше половины доходов, около 60%, получаем не от торговли нефти и газом. Но желательно, чтобы их было на 80—85% (других источников)», — заявил Медведев.

12:15 В некоторых случаях нужен как выход государства, так и вход государства в определённые сегменты экономики, подчеркнул Медведев. Структурные реформы нужны, чтобы «мы не замёрзли на 2%», добавил премьер.

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12:22 Фадеев продолжил тему санкций. Есть сложные отрасли (станкостроение и прочие). В связи с санкциями какие меры по развитию этих отраслей? Медведев: «Эти отрасли сложны и важны, в этом и заключается несырьевой рост. Меры понятны. Мы начали реализовывать. Это вложения в станкостроение и прочее. Мы совсем недавно приобретали по экспорту 87% станков. Сейчас эта цифра будет в районе 70. Тоже много. Появились сугубо российские игроки. При том, что мы всё равно должны получать технологии и создавать бизнес с иностранными партнерами». Если говорить об IT. Нельзя сказать что мы не занимались этой отраслью. Зеленоград создавался как центр развития микроэлектроники. Главное, чтобы она соответствовала тому уровню, который диктует современная ситуация. Это тонкие чувствительные вещи. Часть этих технологий поставили под санкции. Мы должны развивать и использовать в быту. У нас совсем недавно не было внутренней собственной платежной системы. Мир очень уязвим. Полно гавриков, которые вредят, принимая решения и воздействуя на сеть. Мы создали свою платежную систему. Мы должны иметь свои чипы и карты. Это было сделано. Задача в том, чтобы это всё было на высоком уровне. Идея прослеживаемости товаров и электронных меток. Важно знать, каким образом к нам попал товар и какие этапы прошел. Чтобы ставить барьер контрафакту и серым ввозам. И неплатежам налогов. Это будущее экономики. Только что была принята программа «цифровая экономика».

12:24 Премьер-министра спрашивают о работающих бедных — их порядка 12 млн человек в настоящее время. Сможем ли мы победить бедность за счёт повышения темпов роста ВВП в ближайшие годы? «Бедность — это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. Естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики. Потому что не может быть ситуации, когда экономика — в слабом состоянии, а бедных вообще нет», — заявил Медведев.

12:25 «У нас за последние несколько лет число таких людей выросло. Оно меньше существенно, чем то, с чем мы начинали в начале текущего столетия, лет 10—15 назад. Тогда таких людей было порядка 30 млн человек», — указал Медведев. По словам премьера, в этом вопросе требуется «системная, конкретная работа». Проблема социальной системы текущей российской в том, что она «всё размазывает тонким слоем». Поэтому идея адресности исключительно важна. «Пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью и многодетные семьи. Именно по этим категориям и принимаются решения», — перечислил Медведев социальные группы, которым должна быть направлена адресная помощь.

12:25 Поддержка семей — вовсе ключевая задача. «Это наше будущее, и очень плохо, когда люди, принимающие решения о планировании семьи, сталкиваются с материальными проблемами. Это главный ограничитель», — констатировал Медведев.

12:26 Медведев напомнил, что программа материнского капитала оказалась рабочей, и президент предложил продлить её до 2021 года. Были озвучены и другие важные шаги. «Это пособия для тех семей, что решили завести первого ребёнка. Мы убедились, что сейчас пора стимулировать не к рождению вторых детей, а уже первых детей. Для этого вводятся пособия, вот эта адресность, о которой я говорил», — заявил премьер.

12:26 «Ещё одна идея — в том, чтобы субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня в 6% — а по всем мировым расчётам 6% это та ипотека, которую с лёгкостью тянут большинство семей, — так вот разница между 6% и текущей ипотечной ставкой будет компенсироваться за счёт федеральных средств. Это будет касаться тех, кто заводит второго и третьего ребёнка — на 3 года и пять лет. Это существенным образом и людей мотивирует, и простимулирует ипотечную программу», — указал Медведев.

12:27 У Ирады Зейналовой вопрос по поводу пенсий. Не хотелось бы в старости без помощи остаться, сейчас пошли заявления, что Пенсионный фонд пуст и платить нечем. «Есть чем платить пенсии?» — спрашивает она.

12:30 Медведев: Понятно, что негативная информация всегда оставляет рану в душе. Осадочек остаётся. Вроде опровергли. Хочу сказать официально — всё в порядке, деньги на выплату пенсий есть, никаких проблем не будет. Другое дело, что нужно думать, как правильно оптимизировать денежные накопления, как ими управлять. Это всё задачи ближайших лет. Но они никак не связаны с выплатами. Тем более что пенсии касаются 43 млн человек. Это треть населения нашей страны. Это исключительно чувствительная тема, по которой не может быть двусмысленностей. Мы исходим из необходимости проиндексировать пенсии в январе. Эта индексация будет выше, чем инфляция. Индексация уже запланирована — 3,7%. Мы вернулись к нормальному состоянию, когда индексация идет на размер инфляции или выше.

12:31 Вопрос от Сергея Брилёва (ВГТРК) про налоги: пошёл новый круг разговоров о налоговой нагрузке, останется ли НДФЛ плоским? «Мы пообещали, что в течение текущего периода — президент сказал, правительство, — не будет меняться основа налоговой системы. И мы это выполнили! Что бы ни говорили и как бы ни упрекали в квазиналоговых платежах нас. Налоговые ставки все сохранились. Назовите страну, где было бы так же, как у нас — чтобы в течение 5—7 лет не менялись?» — ответил Медведев.

12:32 «Вечных налогов не бывает. Плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для нашей страны, мы вытащили из тени огромное количество доходов. Не боятся платить и очень богатые. Мы собираем до 3 трлн НДФЛ в год — это огромная сумма! И принимая решения, в какую сторону мы идём, мы должны думать, кто сколько будет платить», — указал Медведев. Премьер призвал учитывать возможность возврата к «серым платежам».

12:32 «Я считаю, что простая для исчисления, понятная шкала налогов (НДФЛ) себя оправдала. А там — посмотрим», — закончил Медведев, говоря о возможности реформы системы налогообложения в перспективе.

12:33 Вопрос Полетаева: Что думаете про финансовый кризис?

12:35 Медведев ответил: «Я считаю, что сегодня наша финансовая система находится в стабильном и равновесном нормальном состоянии. Эта система была отбалансирована за счёт удачных решений, которые принимал Центробанк. Правительство в своей части эти решения принимало и поддерживало. Центробанк продолжает работу по наведению порядка в финансовом мире». «У нас часть банков не имели капитала, чтобы развиваться. По таким банкам ЦБ принял решения отозвать лицензии. Иски, споры. Но это расчистка финансового поля. Когда таких банков много, они могут положить всю систему. Мне кажется, что ЦБ справляется».

12:36 По его словам, для банков важны показатели, вопросы ликвидности. «За всеми этими позициями ЦБ следит и будет следить. Оснований полагать, что эти меры приведут к обратному эффекту, нет. Наша система финансовая укрепилась. Это проявляется в котировках нашей валюты», — добавил премьер.

12:37 Спрашивает Валерий Фадеев (Первый канал): Обманутые дольщики — стало ли их меньше и что делается, чтобы решить проблему? «Решения определённые приняты, на мой взгляд, долгожданные», — заявил Медведев. Вопрос делится на две части: чтобы впредь не допускать манипулирования деньгами дольщиков. Для этого принят закон, фонд защиты участников долевого строительства — помещением накопленных средств в достройку или выплаты компенсаций. «Они должны быть заложены в сами договоры … там всего 1,2% — это никак не скажется на стоимости услуг и подрядных работах. На ценах, на строительном рынке это никак не сказалось», — указал премьер.

12:38 Вторая часть проблемы — помочь тем, кто уже попал в проблемную ситуацию. «Это штучная работа. Регион от региона сильно отличается — где-то их много, где-то их мало. Где-то очередь измеряется десятками тысяч, всё это надо развязывать и делать предельно внимательно и с тактом к тем, кто попал в такую ситуацию», — пояснил премьер-министр.

12:39 «На будущее нужно вообще отказаться от договоров долевого строительства. Это всё рудименты прежней эпохи, недоразвитого жилищного рынка. Ни в каких других странах не существует таких договоров долевого строительства. Ипотека — да. А здесь, из-за того, что финансовая система работала «так себе», строительные технологии были не на высоте — у нас появилась вот эта вот модель. На будущее нужно постепенно уходить из долевого строительства в нормальную цивилизованную ипотеку», — указал Медведев.

12:40 Ирада Зейналова: Реформа здравоохранения — каким образом в неё заложена сама проблема доступности медуслуг и качества услуг в соц. сфере, иначе они погрязнут в бумагах.

12:42 Медведев подчеркнул, что отчетность в целом нужна, от неё нельзя отказаться, иначе впадём в другую крайность, когда нельзя отследить, как человека учили и лечили. Но отчетность, по его словам, должна быть разумной: «Ворох отчетности раздулся. На это указывают все. И врачи, и учителя. Что делать? Внедрять современные формы контроля и отчетности — электронные формы. Здесь нет ничего сверхъестественного».

12:45 Вторая сторона, подчеркнул Медведев, в том, чтобы обеспечить лучшую доступность: «Я думаю, что врачи уже умеют пользоваться компьютерами. 10 лет назад начался переход наших школ к интернетизации. Тогда я заходил в школы и видел, что учителя с тоской смотрят на компьютеры. Сейчас все научились. Важно, что была обеспечена доступность. Не обязательно для консультации везти пациента из района. Иногда это сотни км. Человек может чувствовать себя неважно. Но если есть коммуникация по сети, то можно все показать по интернету и получить квалифицированную консультацию в региональном центре или даже в Москве».

12:45 Сейчас мы обсуждаем, чтобы дополнительные деньги направить на создание системы электронных коммуникаций, добавил он.

12:47 Вопрос про «демонстративную акцию устрашения» против театров, Кирилла Серебряникова и других: как премьер смотрит на эту ситуацию. «Наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство применительно к театрам, кинопроизводству и ряду других творческих профессий крайне несовершенно. Перемены не так быстры, как нам хотелось бы. Всё крутится вокруг госзакупок и госуслуг. Это 44 закон так называемый. Он диктует понятные конкурентные требования, но как только мы переходим в творческий мир — этот критерий даёт сбой», — заявил Медведев.

12:50 «Ко мне обращались режиссёры, говорят, что всё положено в систему контроля и администрирования по линии казначейства. Но как нам расплатиться с плотником, который создаёт декорации в далёком сибирском местечке? Нам нужны наличные деньги. У него нет счёта, с ним нельзя расплатиться с карточкой», — привёл пример Медведев. «Мы идём навстречу — чтобы система применительно к театрам и другой творческой деятельности стала более лояльной. Здесь нужно создать работающую модель», — подчеркнул премьер. Кроме того, все эти действия должны найти адекватное отражение в бухгалтерии, добавил он: «Задача тех, кто этим занимается — по максимуму следовать существующим правилам. Это сложно, но этому нужно уделять внимание». «Поэтому движение должно быть встречным — создать понятную, работоспособную рамку творческой деятельности для творческих профессий. А с другой стороны, сами представители творческих профессий, организаций — сами должны максимально следить, что у них происходит». Комментируя громкие дела последнего времени с театральными деятелями, Медведев подчеркнул, что у «всех процессов есть разные стороны», и отметил, что к таким вопросам нужно подходить предельно деликатно. «Есть и истцы, которые считают, что в действиях тех или иных лиц, в том числе творческих, содержатся элементы правонарушений. Это в их праве. Так может и государство поступать, так могут поступать и другие участники», — добавил он.

12:50 Фадеев: Острая проблема — лекарства. Из аптек вымывается дешевый ассортимент. Торговцам выгодно работать с дорогими лекарствами. Какие здесь меры?

12:52 Медведев ответил, что это важнейшая тема, она касается всех людей в нашей стране. Лекарства принимают все, так или иначе. «В этой сфере контроль государства должен быть постоянным. Этим занимается федеральная антимонопольная служба. Мы сейчас не регулируем в полном объёме цены на лекарства, но мы следим за сбалансированностью этих цен. Каким образом достичь сбалансированности?»

12:55 «Там деньги вращаются огромные. Я позвонил министру с утра и спросил, на что рассчитываем по поводу финансирования лекарств», — подчеркнул Медведев. «Приблизительно полтриллиона ежегодно. Через бюджет и систему ОМС. Нужно следить, чтобы деньги шли на дело. На приобретение важных лекарственных препаратов. Этот список ЖНВЛП состоит из почти 700 наименований. Чем шире этот список, тем выше доступность препаратов. Важно следить за ассортиментом в аптеках. Чтобы не было так, что лежит дорогой препарат, а дешевого нет. За этим надо следить».

12:58 «Очень важно, чтобы сами препараты были и качественными, и разумно дешевыми, продавались бы по приемлемым для людей ценам. Как этого достичь? Целый ряд производителей действовал не очень красиво. Надо навести порядок на фармакологическом рынке. 70% препаратов приобретается из-за границы, и только 30% внутри страны. Если взять список важнейших препаратов, там уже 85% приобретаются внутри страны. Это объективно дешевле. Это не зависит от колебаний иностранной валюты. Это есть то импортозамещение, на которое мы должны обращать самое пристальное внимание. Чтобы все участники этого рынка вели себя ответственно. Мы приняли решения, чтобы маркировать лекарства иначе. Сразу пошли вопросы, что это приведет к росту цен. Но нам нужны качественные препараты и нормальная фармацевтическая промышленность. Надо навести там порядок, чтобы были препараты не хуже, чем импортные».

13:02 Спрашивает Игорь Полетаев (РБК) о рекордных урожаях зерна. Для аграриев проблема — падение цен на мировом рынке. Планирует ли государство жёстче регулировать рынок? «Мы добились выдающихся результатов — здесь хочется похвалить всех аграриев и похвалить те меры, которые мы применяли», — заявил Медведев. 140 млн тонн зерна — результат, который ни в каком веке и ни при каком строе не знала наша страна, подчеркнул он. «Мы превратились в самого крупного нетто-экспортёра пшеницы и зерновых. Это капитал. Это валюта. Если мы выйдем на уровень порядка 50 млн тонн — а урожай позволяет это сделать, с обеспечением всех норм и запасов, — это решим многие задачи», — заявил Медведев. Во-вторых, нужно вкладываться в глубокую переработку зерна, подчеркнул он. «Третье — очень важно, чтобы наши логистические возможности были приведены в соответствие с нашими возможностями по производству зерна. Это порты и дороги. Наконец — это тарифная составляющая. С учётом выдающихся результатов в этом году по сбору урожая, мы приняли решение поддержать аграриев по более низким тарифам на железнородорожные перевозки», — заявил Медведев. «А вагонов-то хватит?» — уточнила Зейналова. «Хватит-хватит», — заверил с улыбкой премьер.

13:07 Фишман спросил про смену губернаторов: «Беспрецедентный масштаб. Много варягов. Что вы про это думаете? Не означают ли эти перестановки, что за новыми губернаторами закрепляют статус представителя центра на местах?» Медведев: «Если говорить об общей тенденции, то мне она кажется правильной. Мы начали активно процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса. Сейчас был большой отряд относительно молодых, которые получили новые назначения, но они пока временно исполняющие обязанности. Люди всегда, когда голосуют, смотрят — свой или не свой. Я во многих регионах был и видел, как работают назначенцы. Был приятно удивлен, как быстро они погрузились в местный материал. Очень неплохо они вписались. Всё будет зависеть от их команд и от того, как они станут работать. Губернатор — это не президент субъекта Федерации. Руководитель субъекта — это, как правило, глава исполнительной власти, де-факто и де-юре являются участниками большой вертикали власти, во главе которой стоит правительство. Но, конечно, самое главное — это поддержка людей. Сейчас другая группа, которая получила назначения, должна доказать свою работоспособность. Я в силу известных обстоятельств руковожу крупнейшей партией. Я встречался с каждым из кандидатов. Они все говорили, что хотят быть полезными своей стране. Посмотрим, что у них получится».

13:08 Спрашивает Сергей Брилев (ВГТРК) о губернаторах: омоложение состоялось, обновление есть. Но системная проблема остаётся старой — вроде бы у нас федерация, а управление во многом унитарное, что особенно видно по межбюджетным отношениям. Если долги прощать регионам, то надо ли также давать больше самостоятельности субъектам РФ? «Тут палка о двух концах, и нужно держать баланс. Все регионы очень разные. … У всех регионов есть свои проекты, и абсолютное большинство из них создавалось для того, чтобы развивать экономику и помогать людям. В ряде случае они были не очень хорошо просчитаны… Хотят показать, как у них инвестиции хорошо идут, а за бюджетной сферой следят не очень», — заявил Медведев. По его словам, регионам помогать всё равно придётся — несмотря на федеративный характер государства, вся полнота ответственности на центре. Регионы по-разному себя ведут, констатировал премьер, комментируя замечание Зейналовой, что помощь из центра позволяет многим губернаторам «вести себя инфантильно». По словам Медведева, нужно посмотреть по каждой конкретной ситуации, что за кредиты имеют у себя те или иные субъекты РФ. «Перевести часть коммерческих кредитов в бюджетные — примерно 50% их мы перевели в бюджетные. Нужно подумать о реструктуризации задолженности — реструктурировали на 700 млрд», — подчеркнул Медведев. По его словам, система дотаций составила около 600 млрд рублей. «Все эти меры позволяют (поддержать) ситуацию. Но губернаторы должны себя вести ответственно», — подчеркнул Медведев. О расширении полномочий: «У нас не может быть абсолютно симметричной федерации. Если бы наши территории, земли, штаты были совершенно одинаковы… было бы очень легко. Но они очень разные! Юридически полномочия одинаковы. Но осуществлять их надо очень по-разному», — заявил Медведев.

13:11 Фадеев: В мире идет технологическая революция. Есть напряжения. Все ключевые исследования не у нас. У нас есть шансы вернуться в число лидеров? Медведев: «Шансы есть, но медлить нельзя. Надо заскакивать в уходящий поезд. Этот поезд набрал обороты без нас. Мы долгое время находились в ситуации, когда надо было выживать. Только сейчас начали создавать основу для своего технологического развития. Есть инструменты, которые уже опробованы. Есть люди. Талантливых у нас много. Нет способности быстро преобразовывать новинки в работающие проекты. В этом смысле мы не можем похвастаться великолепным прошлым. Но этому можно научиться. Есть страны, которые не могут сами придумывать. Нам надо научиться коммерциализации. Бизнес должен вкладываться в современные технологии. Мне приходилось крупные компании палкой туда загонять. Действительно, это задача исключительной важности».

13:15 Спрашивает Ирада Зейналова (НТВ) о «киберновинках»: Хают наших «хакеров» за взломы всего подряд. Существует такая вещь, как кибервойна — сейчас люди, которые «погрязли» в компьютерном мире, говорят об обеспечении киберсуверенитета. Как это соотносится с разговорами о строительстве «цифровой экономики»? «Это задача мирового масштаба. И лучше не кибервойна, а киберсотрудничество», — заявил Медведев. «Если говорить о международном законодательстве, о конвенциях в сфере кибербезопаснсоти — мы на нулевом уровне, человечество никуда не продвинулось с 1970-х годов». «Мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми, — указал премьер. — Должно быть достаточно технологий для развития, но закрытость приведёт к изоляции от передовых разработок».

13:16 «Хакеры, агенты Кремля… Это уже отдельный сформировавшийся рынок. Все лезут ко всем. Все следят друг за другом. Обвинять одну нашу страну — смешно, все это прекрасно понимают. Но обвинения России превратились в инструмент внутренних разборок в других странах», — заявил Медведев. По его словам, террористы активнейшим образом используют современные технологии, и вместо «криков о хакерах» государствам нужно консолидировать условия в борьбе с этой угрозой.

13:17 «Скажем прямо, абсолютной защиты, которая будет существовать десятилетиями или даже годами, не существует. На каждую меру киберзащиты находится та или иная уловка. Это то соревнование, которое будет идти постоянно. Мы должны просто к этому быть готовы», — заявил Медведев. «Мы защищены сейчас, с учётом и открытых, и закрытых решений, и денежных, и правовых, в принципе, не хуже, чем другие страны. Тем более, на нас особая ответственность как на ядерной державе…» — подчеркнул премьер.

13:20 Брилев: Что за человек Трамп? Медведев: Я общался с ним недолго. До меня такое же общение было у президента. Если говорить о внешнем впечатлении. Он доброжелательный и всё адекватно воспринимает. Он вспоминал о сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Проблема не в личных отношениях. Это подчиненная история по отношению к той атмосфере, которая создается. Она очень плохая. Она отвратительная. Она самая плохая за тот период, который я помню. А я помню встречи Брежнева.

13:20 Брилёв снова спрашивает: Дошло до сокращения диппредставительств. Как вы считаете шанс на улучшение российско-американских отношений упущен?

13:22 Медведев ответил: У нас есть своя позиция. Она всем известна. Мы не считаем, что действовали так, чтобы испортить отношения. Шанс всегда существует. Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по существеннейшим темам. Ко мне приезжают представители крупного американского бизнеса. Все говорят, что хотим работать на российском рынке. У нас есть ощущение, что целый ряд американских политиков пытаются решить собственные задачи за счет нас. Пытаются воздействовать на своего президента, разыгрывая российскую карту. Даже в период маккартизма речь не шла о том, чтобы сводить счеты с собственным президентом.

13:24 Задаёт вопрос Игорь Полетаев (РБК): США не скрывают, что санкции призваны заместить наш газ на европейском рынке. Не останемся ли в газовой изоляции? В начале года — новый санкционный пакет. Готова ли Россия к нему? «Мы вообще весь XX век провели под санкциями. Я неоднократно это говорил — западные страны вводили санкции против СССР и впоследствии России 10 раз», — заявил Медведев. «Сейчас партнёры пытаются зацементировать санкции», чтобы даже президент США не мог их отменить — по поправке Джексона-Вэника их мог хотя бы отменить президент, напомнил премьер. «Но чёрт с ними, с санкциями… Мы научились эти трудности превозмогать. В чём-то это нам даже помогло. Но они просто вредят всем! (США говорят:) Мы хотим поставлять СПГ в Европу. Русские нам мешают своим трубным газом! Они хотят нас выдавить — совершенно беззастенчиво», — констатировал Медведев. По его словам, «даже у европейцев волосы дыбом встают» — хотя и у не у всех, поскольку коллеги в Брюсселе начинают «мутить», чтобы на российский газ нужно распространить третий энергетический пакет. Тем не менее Медведев выразил надежду, что логика экономической выгоды с Европой возобладает.

13:26 Брилев спросил про спорт, ВАДА, допинг — какие выводы можно сделать? Как правительство поможет? Медведев: «Мы в поиске выхода из сложившейся ситуации постоянно. Наша позиция по допингу прежняя — мы против использования допинга. У нас есть с этим проблемы, и мы будем бороться, что не ставит под сомнение результат нашей победы на Олимпиаде. И никакие силы нас не убедят, что было сделано не так. Всё было достигнуто за счет усилий наших спортсменов».

13:28 «Всё остальное — политические манипуляции. Эта тема стала основой для раскрутки очередной антироссийской кампании. В этом есть замысел. Если отрезать наших спортсменов, то у всех нас возникает чувство разочарования. Это касается и доклада Макларена. Дневники Родченкова — психиатрическая проблема. Ему (Родченкову) нужна психиатрическая помощь. Мы будем противодействовать на всех этажах общения. Но надо понимать, что это политическая кампания».

13:33 Спрашивает Валерий Фадеев (Первый канал): Выборы президента не за горами. Путин пока не объявляет, пойдёт ли на выборы. Наверняка в партии обсуждается идея выдвижения Путина. Так ли это? И готов ли выдвинуть кандидатуру сам Медведев? «В отношении кандидатуры на должность президента всё скоро станет совсем скоро», — заявил Медведев. «Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру, безусловно и недвусмысленно, я как председатель партии, будем всячески его в этом поддерживать — он является успешным президентом, который руководит нашей страной. В этом плане всё должно быть сделано в рамках закона», — заявил премьер-министр. Кто будет выдвигать — зависит от самого кандидата. Какой способ выберет кандидат, такой «Единая Россия» и поддержит. Если Владимир Владимирович согласится себя выдвинуть и захочет получить поддержку, то «Единая Россия» эту поддержку обеспечит, добавил Медведев. «Себя же я в таком качестве (президента — прим. ИА REGNUM ) в этом политическом сезоне не вижу», — добавил Медведев, комментируя вариант собственного выдвижения.

13:35 Вопрос: Длительность работы Путина на посту президента не нарушает ли принцип сменяемости власти? Медведев: Ситуация, когда то или иное лицо побеждает за счет абсолютной поддержки населения — это не нарушение, если всё в рамках законодательства. Можно вспомнить, что происходит в Германии, где на протяжении десятилетий один и тот же человек может возглавлять правительство. Всё, что в рамках конституционных полномочий — соответствует закону.

13:37 Вопрос про Навального: Навальный выпустил фильм о Вас. Вы говорили, что это чушь, компот, несмотря на то, что был резонанс. Может вы хотите что-то добавить? Медведев: Нет, я все сказал, других комментариев у меня нет. Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем лучше для них. Создание опусов вроде этих фильмов — цель: создать напряжение. Зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Если они проходимцы, значит, проходимцы. В последнее время было несколько судов, где информация, содержащаяся в этом опусе, признана не соответствующей действительности и подлежит устранению из информационных источников. На создателях этих опусов лежит ответственность за исполнение таких судебных решений. Нам надо усилить уголовную и административную ответственность за неисполнения решений судов.

13:39 Спрашивает Зейналова: После выборов правительство будут набирать новое. Могли бы подвести итог, как новому потенциальному правительству следует выстроить работу, чтобы не дублировать функции ведомств и так далее? «Структура правительства будет определяться избранным президентом. … Я не могу сказать, что (текущее) правительство идеально. Но она (структура правительства) была принята как достаточно оптимальная. Но мы её меняли — создавали министерство Крыма, — затем их упраздняли. Какие-то просто расформировали. Это работа, которую нужно почувствовать, — кто бы ни возглавлял правительство, — как нужно работать», — заявил Медведев. «Всегда думать, что один лучше, чем тринадцать, — тоже неправильно». «Наверное, нам что-то не удалось сделать, что-то нужно делать в отношении оптимизации процессов… Та же цифровая повестка — все те бумаги, что мы создаём, в значительной мере пора менять на цифровые способы управления. Сделать это непросто, потому что правительство — высший исполнительный орган, порой имеют тихий характер, но тектонические последствия», — подчеркнул премьер.

13:42 Вопросы про сложные вызовы. «Никогда в истории нашей страны не бывало, чтобы драматически обвалились цены на нефть и ввели санкции. Этот вызов в известной степени уникален. Как мы с ним справились, пусть оценивают граждане страны. Мне кажется, наши решения были адекватными. Проседание было ниже, чем в 2008 году», — подчеркнул Медведев. Тем не менее очевидно, что можно было бы сделать и больше. Никогда нельзя быть довольным всем. Всегда надо иметь разумную долю скепсиса.

13:42 Спрашивает Сергей Брилёв: Нравится ли Вам самому быть премьер-министром? Каким видите своё будущее? «Я на эти темы как-то размышлял и отвечу так, как примерно один раз и отвечал — это абсолютно искренний ответ. Мне вообще в жизни так повезло, что мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И когда я был студентом, и аспирантом, и молодым преподавателем, и когда начал заниматься вопросами бизнеса…» — заявил Медведев.

13:43 «Всё (что было в моей карьере) — исключительно интересная работа. Она (работа в правительстве), безусловно, является огромным вызовом, но также приносит удовлетворение. В этом плане я достаточно счастливый человек», — указал премьер. «Дальше — будем служить России. Не только потому, что мне нравится та работа, которой я занимался, но мне нравится жить и работать в Российской Федерации», — подчеркнул Медведев.

13:44 После ответов на все вопросы Медведев поздравил всех с наступающим Новым годом.