«Сбербанк» сообщил о фейковых приложениях «Сбербанк Онлайн»
Москва, 30 ноября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Фейковые приложения «Сбербанк Онлайн», заражённые вирусами, распространяются в интернете. Об этом 29 ноября сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что поддельные приложения на операционной системе Android похожи на оригинал. Они заражают трояном мобильное устройство.
С помощью вируса злоумышленники получают доступ к данным клиентов банка и реальному аккаунту в системе «Сбербанк Онлайн».
«Система Android позволяет пользователям устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и из других источников, этим и пользуются мошенники. Они создают приложения, схожие с официальными приложениями банков, и с помощью различных уловок агитируют пользователей скачивать их», — приводятся в сообщении слова представителя банка.
Отмечается, что Сбербанк внедрил антивирус в собственное приложение для того, чтобы бороться с трояном.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Group-IB, занимающаяся расследованиями киберпреступлений, сообщила, что осенью 2017 года выросло количество случаев мошенничества в соцсетях.