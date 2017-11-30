Москва, 30 ноября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Фейковые приложения «Сбербанк Онлайн», заражённые вирусами, распространяются в интернете. Об этом 29 ноября сообщает телеканал «Звезда».

Colin Хакер

Отмечается, что поддельные приложения на операционной системе Android похожи на оригинал. Они заражают трояном мобильное устройство.

С помощью вируса злоумышленники получают доступ к данным клиентов банка и реальному аккаунту в системе «Сбербанк Онлайн».

«Система Android позволяет пользователям устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и из других источников, этим и пользуются мошенники. Они создают приложения, схожие с официальными приложениями банков, и с помощью различных уловок агитируют пользователей скачивать их», — приводятся в сообщении слова представителя банка.

Отмечается, что Сбербанк внедрил антивирус в собственное приложение для того, чтобы бороться с трояном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Group-IB, занимающаяся расследованиями киберпреступлений, сообщила, что осенью 2017 года выросло количество случаев мошенничества в соцсетях.