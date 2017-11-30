Донецк, 30 ноября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение минувших суток. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в оперативном командовании ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

«За прошедшие сутки ВС Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, — сообщили в командовании. — Применялись артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие».

Отмечается, под огонь украинских силовиков попали районы 12 прифронтовых населенных пунктов республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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