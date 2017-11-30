Ярославль, 30 ноября, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Ярославской области на выборах Президента России 18 марта 2018 года будут использоваться КОИБы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

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«После выборов в сентябре этого года решался вопрос, в каких регионах сохранить КОИБы. В нашем регионе их решили оставить, а это означает, что комплексы будут использоваться на выборах президента страны. Кроме того на ближайших выборах мы продолжим применять QR-коды протоколов и право голосовать избирателям по месту нахождения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Ярославская оппозиция после сентябрьских выборов заявила о претензиях к КОИБам, говоря об их программируемости на определенный результат. В облдуме сейчас находится законопроект, закрепляющий право ручного пересчета голосов на 5% участков, правда, касается он только региональных и местных выборов.